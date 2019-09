ebm-papst steigt bei den Kickers ein

Der FC Würzburger Kickers hat mit ebm-papst einen weiteren Hauptsponsor neben Flyeralarm, Jako und der BVUK. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mulfingen ist der vierte Partner in der obersten Ebene der FWK-Sponsoring-Pyramide. Fortan wird die Marke ebm-papst im Bandenbild der „Flyeralarm-Arena“ sowie auf weiteren TV-relevanten Werbeflächen zu sehen sein. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst-Gruppe, sagt: „Für uns sind die Würzburger Kickers ein wichtiger Ankerpunkt mit großer Reichweite. Sie stehen für professionellen Sport in der Region und leisten ausgezeichnete Jugendarbeit, die Teil der Unterstützung ist.“ jafi

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019