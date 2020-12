Drei Fakten zum nächsten Gegner des FC Würzburger Kickers: SV Sandhausen

Trainerwechsel: Nach einer 0:1-Niederlage am achten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf trennte sich der SV Sandhausen mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Uwe Koschinat. In den fünf Spielen davor verbuchte der SV nur zwei Punkte. „Eine solche Entscheidung zu treffen, ist immer eine persönliche Tragödie. Leider war diese jedoch aufgrund der derzeitigen sportlichen Entwicklung alternativlos. Nach ausführlicher und detaillierter Analyse der letzten Monate konnten wir keine Überzeugung mehr gewinnen, dass Uwe zusammen mit der Mannschaft das Ruder nochmals herumreißen kann und das Team wieder zu alter Stärke zurückführt“, begründet Präsident Jürgen Machmeier diesen Schritt. Gleichzeitig nimmt Machmeier nun auch die eigene Mannschaft in die Pflicht: „Wenn es zu einem solchen Schritt kommt, trägt die Mannschaft immer eine große Mitschuld. Es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, sich zu verstecken.“ Als neuen Trainer präsentierte der SV Sandhausen Michael Schiele (siehe Bericht).

Enttäuschung: Mit 1:4 musste sich der SV Sandhausen am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue geschlagen geben, auch weil Sandhausen eine 1:0 Führung durch eigene Fehler leichtfertige verspielte. Dementsprechend groß war die Enttäuschung beim Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca nach dem Spiel. „Wir müssen eigentlich mit 2:0 in Führung gehen, kassieren dann aber das 1:1 aus dem Nichts. Wir können mit einem weiteren Elfmeter das 2:1 erzielen, kassieren dann aber das 1:2. Unglücklicher kann ein Spiel nicht verlaufen, gerade in unserer aktuellen Situation. Wir haben das Spiel nach der Pause eigentlich soweit im Griff, bekommen dann aber wieder aus dem Nichts zwei Gegentreffer. So wie wir in diesen Szenen verteidigt haben, hältst du in dieser Liga nicht stand.“ Auch Neu-Trainer Michael Schiele zeigte sich gerade mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft nicht einverstanden: „Leider legen wir dem Gegner das 1:1 mehr oder weniger selbst auf, beim 1:2 fällt das Tor nach einer eigenen Standardsituation. In der Anzahl waren es einfach zu viele Fehler.“

Schlüsselspiel: „Würzburg wird für uns zum Schlüsselspiel für die ganze Saison“, so blickt Jürgen Machmeier auf das Duell mit den Würzburger Kickers voraus. Der Vorsprung des SV Sandhausen auf die Kickers beträgt aktuell vier Zähler. „Ich habe nach wie vor absolutes Vertrauen in unseren Kader. Unsere Spieler haben eine hohe Qualität, um das formulierte Ziel zu erreichen“, betonte unlängst Mikayil Kabaca. Eben jene Zuversicht soll die Mannschaft des SV Sandhausen nun auch mit in das Duell gegen Würzburg nehmen. Zumal die Kurpfälzer das letzte Duell in Würzburg für sich entschieden: Im Mai 2017 reichte ein Tor von Korbinian Vollmann zum 1:0-Auswärtserfolg am Dallenberg. Auf der anderen Seite hat Sandhausen in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewonnen und kassierte bisher vier Niederlagen. Dabei spricht auch die Tordifferenz von 1:7 Bände. Dementsprechend fordert Michael Schiele von seiner Mannschaft mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum: „Wir müssen gefährlicher werden und die Box besetzt haben, um besser zum Abschluss zu kommen.“ pati

