Diese Spieler müssen sich bei den Würzburger Kickers hinterfragen

Würzburg.Serien mit ungeschlagenen Spielen sind für Fußball-Profis immer etwas Besonderes. Das ist natürlich auch beim FC Würzburger Kickers der Fall; drei Spiele in Folge hat der Aufsteiger in der 2. Fußball-Bundesliga nun nicht mehr verloren. Allerdings muss man bei zwei Unentschieden und einem Sieg auch konstatieren, dass die Unterfranken in der Tabelle trotzdem nicht so

...