Die Rückkehr zweier Ex-Fortunen

In der 2. Bundesliga steht für den FC Würzburger Kickers heute um 13 Uhr das erste Auswärtsspiel der Saison auf dem Programm. Bei Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf wollen die „Rothosen“ dabei für einen Überraschung sorgen. Die Fränkischen Nachrichten geben einen Überblick über die letzten Geschehnisse vor der Partie des zweiten Spieltags.

Rückkehrer: Mit Fabian Giefer und Leroy Kwadwo kehren gleich zwei Spieler auf Würzburger Seite an ihre alte Wirkungsstätte zurück. „Düsseldorf wird immer ein Stück Heimat für mich sein“, freut sich Fabian Giefer in der „Rheinischen Post“ auf das Duell mit seinem Ex-Verein. Der 30-jährige Schlussmann der Kickers stand bei Fortuna zwei Jahre unter Vertrag und absolvierte in der Zeit 34 Bundesliga- und 30 Zweitliga-Spiele für die „Rot-Weißen“: „Oliver Fink, Axel Bellinghausen, Jens Langeneke, Lumpi Lambertz – zu allen habe ich noch guten Kontakt. Ich habe mir damals einen großen Freundeskreis aufgebaut.“ Nach Stationen auf Schalke, in Bristol und in Augsburg ist der Keeper in diesem Sommer nach Würzburg gewechselt, wo er als Stammtorwart in die neue Saison gestartet ist. Gegentreffer verhindern soll neben Giefer ein weiterer Ex-Fortune: Leroy Kwadwo, der zwischen 2017 und 2019 für die U23 der Flingeraner auflief, ist in der Viererkette gesetzt.

Siegeswille: Bisher trafen beide Mannschaften in vier Spielen aufeinander (ein Fortuna-Sieg, zwei Unentschieden, ein Würzburg-Sieg). Das letzte Duell in der 2. Bundesliga datiert aus der Spielzeit 2016/17 vom 32. Spieltag. Damals trennten sich beide Mannschaften in Düsseldorf 1:1-Unentschieden. Auf der Abschlusspressekonferenz vor der Partie gegen Würzburg betonte F95-Coach Uwe Rösler: „Es geht jetzt darum zu zeigen, dass wir mutig sind und uns nicht verstecken. Was wir besser machen müssen sind das Timing und die Bewegungsabläufe mit dem Ball. Wir müssen Klarheit schaffen, Spieler wieder in die Abläufe reinbringen. Das haben wir permanent trainiert.“ Mit Dawid Kownacki (23/wieder fit nach Corona-Erkrankung) und dem abwanderungswilligen Kenan Karaman (26) könnten dabei zwei Spieler in den Kader zurückkehren. Rösler dazu: „Wenn Kenan spielt, gehe ich davon aus, dass er sich taktisch, mental und physisch auf das Spiel vorbereitet. Er hat die Woche gut trainiert. Und einen ordentlichen Eindruck hinterlassen.“ Ausfallen werden auf Seiten der Fortuna Edgar Prib (30/Muskelverletzung), Gökhan Gül (22/Mittelfußbruch) und der gesperrte Nana Ampomah.

Fanrückkehr: Auch in Düsseldorf dürfen erstmals seit Beginn der Corona-Unterbrechung in der Vorsaison wieder Zuschauer ins Stadion. Bis zu 10 800 Karten darf die Fortuna nach eigenen Angaben verkaufen. Gästefans sind dabei nicht zugelassen. Während des Spiels gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. „Wir finden es auch nicht toll, dass Menschen Masken tragen müssen. Aber es ist der richtige Weg. Nicht, um in erster Linie Fußballspiele stattfinden zu lassen, sondern um dafür zu sorgen, dass Menschen etwas machen können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden“, sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann gegenüber dem WDR.

Test: In der Länderspielpause wird sich der FC Würzburger Kickers mit einem Erstligisten messen: Am Freitag, 9. Oktober, 14 Uhr, treffen die Rothosen auswärts unter Ausschluss der Öffentlichkeit* im „Deutsche Bank Park“ (Platz 4) auf die Frankfurter Eintracht. Dieses Match, das „EintrachtTV“ live übertragen wird, findet damit zwischen dem Heimspiel-Doppelpack in der 2. Bundesliga statt: Am Sonntag, 4. Oktober, empfangen die „Rothosen“ ab 13.30 Uhr die Spvgg. Greuther Fürth, exakt zwei Wochen später kommt Holstein Kiel in die „Flyeralarm-Arena“. pati/nice

