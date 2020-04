Die „Rothosen“ wollen weiterspielen

Die 3. Liga gab in den letzten Wochen nach außen hin kein besonders gutes Bild ab. Über die Frage, Saisonabbruch oder Weitermachen, entbrannte eine heftiger Konflikt zwischen den Klubs. Die sportlichen Eigeninteressen gerieten dabei zunehmend in den Vordergrund. Das Resultat ist schnell zu überblicken: Die letzten sieben Teams der Tabelle, wollen einen Saisonabbruch – inklusive einer Aussetzung der Abstiegsregelung. Der Tabellenzweite Waldhof Mannheim macht sich ebenso vehement für einen Abbruch stark – unter der Voraussetzung, dass sie damit dann den sportlichen Aufstieg in die 2. Bundesliga zugesprochen bekommen.

Eine neuerliche Zusammenkunft der Vereinsverantwortlichen aller 20 Teams am Montag gab nun neue Aufschlüsse. In einer internen Abstimmung der Drittligisten stimmten zehn Vereine für eine Fortsetzung der Saison, acht plädieren weiterhin für einen Abbruch der Spielzeit, zwei Vereine enthielten sich der Abstimmung – stehen einer Fortsetzung prinzipiell aber positiv gegenüber. Die erzielte knappe Mehrheit für einen Re-Start der Saison dient lediglich als Meinungsbild. Die Entscheidungsmacht liegt ohnehin beim DFB. Ende dieser oder in der nächsten Woche ist mit einer Entscheidung des Verbands zu rechnen. Aber selbst wenn der Verband beschließt, die Saison sportlich zu Ende zu spielen, hat die Politik das letzte Wort. Als möglicher Termin für den 28. Spieltag steht derzeit der 16. Mai im Raum.

Trotz aller Querelen in der Liga geht man bei den Würzburger Kickers unbeirrt seinen Weg. „Wir haben unsere Hausaufgaben, soweit es möglich ist, gemacht“, verkündet der Kickers-Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer bei einer Telefonkonferenz mit den Pressevertretern am Dienstagvormittag. Die Würzburger „Rothosen“ gehören zu den zehn Klubs, die sich für eine Fortsetzung der Saison aussprechen. „Schließlich geht es um den Erhalt einer ganzen Branche“, so das Mantra des Kickers-Chefs, der aber im ganzen medialen Wirrwarr der Drittligisten, in dem mitunter mit ganz harten Bandagen gekämpft wird, noch einmal besonders hervorheben möchte, dass die gesundheitlichen Aspekte und die Einhaltung aller damit einhergehender Vorgaben oberste Priorität genießen. „Da hat der Fußball auch keine Sonderrolle“, betont Sauer: „Die Gesundheit der Gesellschaft steht über allem.“

Falls es wirklich weitergeht, stehen noch viele offene Fragen im Raum. Ein Teil der Vereine drängt auf eine Lösung ohne Absteiger in dieser Saison. Tritt das ein, befürchten andere Vereine wiederum eine Wettbewerbsverzerrung, wenn für die „Kellerkinder“ dann der Wettbewerbscharakter fehlt. Eine Tendenz, wie das gehandhabt wird, gebe es laut Sauer noch nicht. Ungeklärt ist auch der Umgang mit der aktuell nicht einheitlichen Trainingsregelungen der Vereine. Dahingehend muss eine Lösung gefunden werden, die eine Chancengleichheit garantiert. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept hingegen nimmt Konturen an und soll sich an dem der DFL für die 1. und 2. Bundesliga orientieren, mit leichten Abänderungen. Meldungen wie die aus Halle, dass der Oberbürgermeister dort „Geisterspiele“ im Stadion des Halleschen FC ausschließen möchte, schenkt Sauer aktuell keine all zu große Aufmerksamkeit: „Am Ende des Tages ist es auch immer eine Frage des Wollens“, so Sauer. „Wir schauen auf uns und geben alles dafür, das alles irgendwie möglich zu machen.“

Dazu gehörte auch die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der vergangenen Woche. Seither trainieren die Spieler von Cheftrainer Michael Schiele unter strikten hygienischen und gesundheitlichen Auflagen in Kleingruppen. „Die Jungs sind froh, wieder mal etwas Rasen zu riechen und – auch wenn es noch mit Abstand ist – sich in die Gesichter zu gucken“, findet Sauer. Bei den Würzburger Kickers scheint alles seinen Gang zu nehmen, soweit das inmitten einer weltweiten Krise eben möglich ist. Der Klub strahlt Entschlossenheit und Umsichtigkeit aus – mit Daniel Sauer an der Spitze. „In den letzten Wochen gab es viele Situationen, die mir Kraft, Mut und Hoffnung geben, auch weiterhin so die Verantwortung zu übernehmen, wie ich das in den letzten Jahren getan habe“, erzählt Sauer: „Wir befinden uns in der herausforderndsten Situation, seit ich hier im Verein bin. Diese nehmen wir an. Wir wollen die Krise auch als Chance nutzen.“ Gute Nachrichten gab es dieser Tage am Dallenberg auch noch zu vermelden. Die Kickers haben (unter Auflagen) die Lizenz für die 2. Bundesliga-Saison 2020/21 erhalten. Ob noch die Chance besteht, sich auch sportlich dafür zu qualifizieren, liegt aktuell noch nicht in der Hand des FWK. Ob es in der 3. Liga weitergehen kann, ist jetzt erstmal die Hausaufgabe von DFB und Politik.

