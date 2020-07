Die Feier-Forderung des Trainers

Nachdem Schiedsrichter Martin Petersen am Samstag die Drittliga-Begegnung zwischen Würzburg und Halle abgepfiffen hatte, spielten sich völlig irre Szenen auf dem Rasen der „Flyeralarm-Arena“ ab: Das Trainer- und Betreuerteam sprintete freudeschreiend auf den Platz; es bildeten sich gleich mehrere „Jubelhaufen“ mit den Spielern. Ein paar Meter weiter realisierten Dominic Baumann, Fabio Kaufmann und Leroy Kwadwo den Zweitliga-Aufstieg der Kickers ganz anders. Sie legten sich langgestreckt auf den Bauch und vergruben ihre Gesichter in ihren Armen. Das waren eher Gesten, die man von Spielern kennt, die gerade abgestiegen sind.

Diese spontanen Reaktionen drückten ganz gut sämtliche Gefühlswelten aus, welche die Kickers während der fast 98 Minuten durchlaufen hatten. Nach den beiden Rückständen hatten die Würzburger zweimal ihren direkten Aufstieg quasi verspielt. Der Druck stieg ins Unerträgliche. Und er lähmte die Profis zusehends. Fußballerisch ging nichts mehr zusammen; doch dann musste der ominöse „Fußballgott“ ein Einsehen gehabt haben: Mit dem umstrittenen Handelfmeter, den Sebastian Schuppan in der Nachspielzeit verwandelte, wurden die Kickers für die enormen Mühen der vergangenen Wochen belohnt.

„Über die ganze Saison gesehen war das verdient“, empfand Michael Schiele, nachdem er auf der Online-Pressekonferenz erst einmal von seinen Spielern mit Bier und Champagner „abgeduscht“ worden war. Da zeigte sich auch gleich, dass der FWK-Trainer ein richtiges Feierbiest ist, als er im Kreise seiner Mannschaft „die Humba“ anstimmte und ausgelassen mithüpfte. Später gab er zu: „Ja, auch ich war nervös und die Mannschaft auch, doch es war die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Wir hatten in jedem Spiel sieben, acht Spieler, die unter 23 Jahre alt sind, auf dem Platz. Es ist absolut geil, wie sich die jungen Spieler entwickelt haben.“

Das war es dann aber auch an honorigen Worten: Schiele machte sich auf, um bei den Aufstiegsfeierlichkeiten mitten drin zu sein. Vor dem Treppenaufgang zu „Block 3“ hatten sich etwa 300 Fans versammelt, die mit der Mannschaft feiern wollten. Spieler und Trainerteam erschienen auch auf der Treppe, doch der Zaun trennte die beiden „Lager“. „Corona“ untersagte innige Umarmungen. Vor allem Michael Schiele und Sebastian Schuppan wurden in Sprechchören immer wieder gefeiert. Der Trainer wurde sogar noch einmal gefordert, als die Spieler schon weg waren. Und Schiele kam; und Schiele genoss diesen Moment – alleine auf der großen Treppe, besungen von den FWK-Fans.

Deshalb war Felix Magath nicht da

Nicht nur die Kickers-Anhänger, sondern alle im Verein wissen, welch Mega-Verdienst der Coach an diesem dritten Zweitliga-Aufstieg des Vereins hat. Er hat die Mannschaft in einer nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit von einem zwischenzeitlichen Abstiegskandidaten zu einem Aufsteiger entwickelt. „Er hat einen sehr großen Anteil“, findet auch der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer.

Für den „Boss“ war die Corona-Pause entscheidend für den Erfolg: „In dieser Zeit ist noch einmal etwas zusammengewachsen. Es gibt kein Jammern, es gibt kein Aber. Es wird einfach gemacht. Alle zusammen haben diesen Erfolg ermöglicht.“ Auch Felix Magath, seit Januar „Flyeralarm-Fußballchef“, habe „definitiv noch einmal weiter geholfen mit seiner Erfahrung und Kompetenz“. Der Gewürdigte selbst war am Samstag nicht in Würzburg; er weilte beim zweiten „Flyeralarm-Klub“ Admira Wacker in Österreich. Dort ging es gegen den Abstieg; auch dort reichte ein Unentschieden (0:0).

Nach der „Treppensause“ verteilte sich die Feier-Truppe ein wenig: Aus der Stadiongaststätte „Club 11“ dröhnten die Bässe der Party-Musik, am Spielfeldrand genossen einige Profis eher still den Moment, und in der Kabine war auch ein Grüppchen „zugange“. Das war erst der Anfang. Michael Schiele forderte in Sachen Feierlichkeiten: „Die sollen ein paar Tage nicht aufhören.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020