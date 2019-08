Der Frust soll Motivationshilfe sein

Nach dem turbulenten Auswärtsspiel bei der Spvgg. Unterhaching (4:5, wir berichteten), steht für den FC Würzburg Kickers bereits am heutigen Dienstag um 19 Uhr die nächste Drittligapartie auf dem Programm. Dann gastiert die SG Sonnenhof Großaspach in der „Flyeralarm-Arena“. „Wir wollen die Niederlage aus dem Spiel gegen Unterhaching wieder gerade biegen“, blickt Rothosen-Trainer Michael Schiele auf die Partie gegen das Tabellenschlusslicht voraus.

Der Dorfklub reist mit null Punkten und 2:7 Toren nach Würzburg. Trotzdem betont Schlussmann Maximilian Reule: „Es hilft alles nichts. Wir müssen diese Situation annehmen und weiter hart arbeiten.“ Weiter hart arbeiten wird sicherlich auch der FC Würzburger Kickers, denn die dramatische Schlussphase in Unterhaching hat Spuren hinterlassen. Dementsprechend betont Michael Schiele: „Natürlich hab ich mich auch hinterfragt, ob die Wechsel, die ich gemacht habe, gut gegriffen haben, ob sie richtig waren.“

Personelle Veränderungen

Es ist sicher, dass es für die Begegnung gegen die SG Sonnenhof Großaspach personelle Veränderungen bei den Kickers geben wird. Patrick Sontheimer wird mit seiner Knieverletzung auf jeden Fall ausfallen. eine genaue Diagnose gab es gestern noch nicht.

Derweil sind die Kickers weiter auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. „Natürlich wollen wir etwas tun“, betont Michael Schiele. In Unterhaching und schon zum Auftakt gegen Bayern München II wechselte plötzlich Fabio Kaufmann, nach der Auswechslung von Neuzugang Leroy Kwadwo, von der rechten Offensivseite auf die linke Abwehrseite wechseln musste.

Hoffnung bereitet derweil die eigene Offensive, denn mit sieben erzielten Toren stellen die Rothosen aktuell die beste Offensive der Liga. Zudem blühte zuletzt Neuzugang Dominik Widemann auf. Der Offensivspieler, der heute seinen 23. Geburtstag feiert, durfte in den beiden ersten Drittligaspieltagen jeweils von Beginn an ran.

„Ich hoffe, dass die Spieler den Frust aus der Partie gegen Unterhaching mitnehmen“, sagt Trainer Michael Schiele mit Blick auf den zweiten Heimsieg in Folge in der neuen Drittligasaison. Jahresübergreifend sind die Kickers sogar bereits seit sechs Begegnungen vor heimischer Kulisse ungeschlagen. In diesem Zeitraum gab es fünf Siege sowie eine Punkteteilung.

Ob heute gegen Sonnenhof Großaspach die zuletzt angeschlagenen Frank Ronstadt und Albion Vrenezi zur Verfügung stehen, war gestern noch offen.

