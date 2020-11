Das sind die Spieler, denen Bernhard Trares vertraut

Würzburg.Den Mittwochabend hat Bernhard Trares der Champions League gewidmet. Im Hotel, in dem er immer noch wohnt, hat er die Konferenz angeschaut. „Es ist der beste Wettbewerb der Welt. Da muss man schon als mal reinschauen“, sagte der Trainer der Würzburger Kickers am Tag danach. Doch es sei schwierig hier immer auf dem Laufenden zu sein, schließlich müsse er vor allem in

...