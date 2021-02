"Baskets" schnuppern am Sieg, FC Bayern am Ende aber zu clever

Würzburg.s.Oliver Würzburg - FC Bayern München 70:74 (17:11, 16:16, 20:22, 17:25)

Würzburg: Hunt (19 Punkte/davon 1 Dreier)), Weitzel (11), King (10/2), Koch (6/1), Jones III (5/1), Ward (5/1), Obiesie (4), Hoffmann (4) Haßfurther (3/1), Albus (3/1)



Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben lange Zeit an der Sensation geschnuppert. Bis zur 33. Minute lag das Team von Trainer Denis Wucherer im Spiel gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten FC Bayern München fast ständig in Führung, doch in der Schlussphase war die Euro-League-Truppe aus der Landeshauptstadt ganz einfach die etwas clevere Mannschaft. Mit ein bisschen Glück wäre eine Überraschung möglich gewesen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021