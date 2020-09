Die PSV Eindhoven hat Vincent Müller vom FC Würzburger Kickers verpflichtet. Der 20-jährige Torhüter, der bei den Mainfranken noch bis 2021 unter Vertrag stand, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Niederlande. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablöse auf etwa 500 000 Euro. In der vergangenen Drittliga-Saison hatte Müller für die Rothosen 25 Partien in der 3. Liga absolviert.

„Vincent ist nach zwölf Jahren beim 1. FC Köln als 18-Jähriger zu unserem Verein gekommen und hat sich in diesem Jahr kontinuierlich weiterentwickelt. Als die PSV Einhoven kürzlich ein Angebot unterbreitet hat, haben wir uns auf Wunsch des Spielers zusammengesetzt und für alle Beteiligten die in der aktuellen Situation bestmögliche Lösung gefunden.“, sagt Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

International renommiert

„Ich hatte ein hervorragendes Jahr in Würzburg, das im Juli mit dem Aufstieg gekrönt wurde und bin dem Verein für das von Beginn an entgegengebrachte Vertrauen dankbar“, sagte Müller: „Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung bei einem international renommierten Klub. Ich wünsche meinen Kollegen bei den Kickers alles Gute und drücke die Daumen für den Klassenerhalt.“ nice/mf

