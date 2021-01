Auch Chapman bei den "Baskets" verletzt

Würzburg.Das unglaubliche Verletzungspech bei s.Oliver Würzburg setzt sich fort - nach Zach Smith und Justin Sears wird auch der dritte „Big Man“ für längere Zeit fehlen: Brekkott Chapman hat sich am Sonntag beim Auswärtssieg in Frankfurt eine Verletzung der Achillessehne zugezogen. Wie lange der 24-jährige US-Amerikaner ausfallen wird, steht noch nicht fest. Der mit 2,06 Metern längste Spieler im aktuellen Kader der Unterfranken hatte sich bereits während der Vorbereitung am Knie verletzt und konnte erst Mitte Dezember in den Spielbetrieb einsteigen. Zuletzt war er in Frankfurt mit 18 Punkten und 10 Rebunds einer der Garanten für den fünften Saisonsieg von s.Oliver Würzburg.

