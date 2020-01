Wie es ist, in zwei Kulturkreisen aufzuwachsen

Unsere Kindheit und Jugend wird von vielen Faktoren beeinflusst, die Heimat spielt dabei eine erhebliche Rolle. Traditionen, Bräuche und Lebensstandards variieren je nach Land und Kontinent. So unterschiedlich die Bewohner eines Landes sind, so verschieden sind deren Heimatwurzeln, die oftmals außerhalb der Landesgrenzen liegen.

Durch das Zusammenleben vieler Nationen findet ein kultureller Austausch statt, gegenseitiges Verständnis wächst und Diskriminierung kann so abgebaut werden. 2017 lebten in Deutschland rund 19,3 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund, das entspricht fast 24 Prozent der Gesamtbevölkerung. Von diesen 19,3 Millionen Menschen sind die meisten türkische Staatsbürger, danach folgen andere europäische Nationalitäten. In meinem Bekanntenkreis gibt es auch Leute, die noch in einer anderen Kultur aufgewachsen sind.

Eine Freundin zum Beispiel ist 16 Jahre alt, besitzt einen griechischen Pass, hat dort aber nur ihre ersten drei Lebensjahre verbracht und ist dann nach Deutschland umgezogen. Ihre Eltern arbeiten in Bad Mergentheim in einem griechischen Restaurant und haben somit ein Stück Heimat erhalten. Ihre griechische Familie und Freunde sieht sie nur in den Sommerferien. Trotzdem vermisst sie manchmal ihre Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Obwohl Deutschland und Griechenland europäische Länder sind, gebe es doch Unterschiede. Wenn sie in den Ferien in Griechenland ist, sei die ganze Zeit etwas los. Die Geschäfte hätten oft die ganze Nacht geöffnet und allgemein gingen die Menschen aufgeschlossener miteinander um. Es sei ein anderes Miteinander als in Deutschland.

Ähnlich ist es bei Elif, 17 Jahre alt: Ihre Eltern kommen aus der Türkei, geboren ist sie aber in Deutschland. Sie besitzt beide Staatsbürgerschaften. Eine Auswertung der Melderegister im Jahr 2017 ergab, dass rund 4,3 Millionen Menschen in Deutschland zwei oder mehr Staatszugehörigkeiten haben. Häufig werden die Traditionen der heimischen Kultur beibehalten. In Elifs Familie wird das Zucker- und Opferfest gefeiert. Weihnachten wird in ihrer Familie auch gefeiert, weil es ein Teil der hiesigen Kultur ist. Somit ergibt sich eine Mischung aus türkischen und deutschen Bräuchen.

Die Jugendzeit in Kroatien

Eine weitere Freundin kam erst später nach Deutschland, ihre ersten dreizehn Lebensjahre verbrachte sie in ihrer Heimat Kroatien, bis ihre Familie aus beruflichen Gründen nach Deutschland umzog. Am Anfang sei es nicht leicht gewesen, sich hier einzuleben. Sie beherrschte die Sprache nicht und das Schulsystem war auch komplett anders als in Kroatien. Mittlerweile sei das alles kein Problem mehr. Sie spricht perfekt Deutsch und hat viele Freunde gefunden. Ihre Leidenschaft für Basketball ist typisch für die kroatischen Kinder und Jugendlichen. Im Durchschnitt mache jeder zwei verschiedene Sportarten. Wer in keinem Verein ist, gelte als faul. Es gebe immer jemanden, mit dem man spielen könne.

Für die Jugend dort sei die Bildung sehr wichtig, da es früher durch die Wirtschaftskrise schwierig war, einen guten Job zu finden. Seit einigen Jahren gehe es mit der Wirtschaft wieder voran, die Folgen davon merke man aber bis heute. Viele Erwachsene seien arm aufgewachsen und hätten deshalb ihren Kindern beigebracht, dass man auch kleine Sachen wertschätzen solle.

Für fast 20 Millionen Menschen ist Deutschland zu einer zweiten Heimat geworden. Viele Deutschen haben auch in anderen Ländern eine zweite Heimat gefunden.

Diese definiert sich nicht durch ein bestimmtes Land, sondern vielmehr, wo wir uns geborgen und wohl fühlen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020