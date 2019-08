Was bedeutet das eigentlich?

Als wären Jugendsprache und Anglizismen nicht schon ausreichend, existiert im Sprachkosmos der sogenannten „Digital Natives“ (Person, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist) auch die Internetsprache.

Diese hatte ihre Premiere in den späten 90ern und dient dazu, in Chatrooms und in Sozialen Medien kurz und knapp zu antworten. Damals waren SMS noch viel teurer und hatten ein Zeichenlimit. Heute dient die Internetsprache beispielsweise bei Videospielen dazu, nicht lange an der Tastatur hängen zu müssen, um sich schnell wieder auf das Spiel konzentrieren zu können.

Kurzfassen

Bei Kurznachrichtendiensten wie „Twitter“ hatte man früher nur 140 Zeichen für eine Nachricht zur Verfügung und musste gekonnt an Worten sparen. Dieses System nennt man auch „Microblogging“. Dabei geht es nicht darum, thematisch in die Tiefe zu gehen, sondern eher darum, innerhalb kurzer Zeit und ohne großen Aufwand Nachrichten aller Art generieren zu können.

Politiker am Micro-Bloggen

Da die Plattform „Twitter“ als Echtzeit-Medium funktioniert, verbreiten sich Nachrichten wie Lauffeuer und können sehr schnell um den ganzen Globus getragen werden. Auch Politiker haben das Netzwerk für sich entdeckt, um möglichst viele Personen in kurzer Zeit zu erreichen.

Das zeigt, dass Microblogging-Dienste zwar kurze Textnachrichten beinhalten, diese aber auf der anderen Seite einen unheimlich großen Nachrichtenwert aufweisen können. So trägt „Microblogging“ einen Teil zur modernen Informationsgesellschaft bei. Doch wie funktioniert das Ganze? Um die Nachrichten so kurz wie möglich zu halten, werden häufig Abkürzungen genutzt. Diese geben meist Emotionen und Reaktionen wieder. Oft sind darin auch Floskeln versteckt wie bei „HDGDL“ (Hab dich ganz doll lieb).

„YOLO“ statt Carpe Diem

Wie beliebt diese sogenannten Akronyme sind, zeigt auch das Jugendwort 2012 „YOLO“ (You only live once). Auf Deutsch bedeutet das: „Du lebst nur einmal“. Das Motto steht für Spaß und fordert dazu auf, die Chancen im Leben zu nutzen. Wegen der erhöhten Risikobereitschaft vieler Jugendlicher wurde „YOLO“ in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert und in der Öffentlichkeit satirisch beleuchtet. Die gängigsten Kürzel hat bestimmt jeder schon einmal gehört. Viele Jugendliche benutzen sie auch außerhalb des Internets. Auch wenn die unter 25-Jährigen zu 81 Prozent die Internetsprache kennen, sind mehr als die Hälfte von dem Sprachhype genervt. Dies hat eine Umfrage von „YouGov“ ergeben.

Hier ein paar Beispiele: „Omg“ etwa bedeutet „Oh mein Gott“, „Lol“ steht für „Laughing out loudly“ (Deutsch: Laut am Lachen). „Pls“ bedeutet „Please“ (Deutsch: Bitte), die Abkürzung „Thx“ steht für das englische „Thanks“ (Deutsch: Danke). „GN8“ ist eine Wortschöpfung aus „Gute“ sowie „N“ plus acht – also „Gute N-Acht“.

„Haduluaueibi?“

Viele Akronyme haben ihre ursprüngliche Bedeutung verloren und werden auch in einem anderen Kontext und Wortsinn benutzt. So wird „Lol“ nicht nur verwendet, wenn man etwas lustig findet, sondern auch als Reaktion auf eine unerwartete Nachricht. Zur Verdeutlichung: „Ich habe gehört, die Mathestunde fällt aus.“ Antwort: „Lol, echt?“

Allerdings gibt es auch „Short Messages“, deren Bedeutung fast keiner (zumindest ohne es nachzuschlagen) kennt. Abkürzungen wie „Haduluaueibi?“ (Deutsch: „Hast du Lust auf ein Bier?“) gelten dagegen als lächerlich. Man kann ja auch normal miteinander reden...

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019