Umzug in eine neue Welt – mit neuen Möglichkeiten

Vom schönen ruhigen Land, mit den wunderbaren Traktorengeräuschen und der wohltuenden Landluft, mitten in die mit Menschen und Abgasen vollgepumpte Großstadt geschmissen werden: Ist die Realität wirklich so schlimm, wie sie sich anhört, oder ist das Leben in der Stadt am Ende sogar noch besser?

Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben eigentlich keine Wahl und müssen in eine größere Stadt ziehen. Universitäten und Hochschulen in einem 500-Einwohner-Dorf würden sich eben nur wenig lohnen. Also nichts wie rein in das Getümmel. Genauso wie viele bin auch ich vor kurzem zum Studieren in eine größere Stadt gezogen. Was jetzt aber besser sein soll, das ist eine gute Frage.

Mein erster Eindruck der Stadt wurde von dem Gedanken „Ohne Google Maps finde ich mich hier in drei Jahren noch nicht zurecht“ bestimmt. Vor allem in der Innenstadt scheint jede Seitenstraße genauso auszusehen, wie die vorherige. Überall sind mehrstöckige Häuser, nur relativ wenig Bäume und Grünflächen, dafür aber Schaufenster ohne Ende. Doch mein Orientierungssinn ist entgegen meinen ersten Erwartungen doch relativ intakt, so dass man zu den wichtigsten Orten auch schon nach ein bis zwei Monaten problemlos findet (vielleicht sogar schneller).

Allerdings ist bei mir immer noch die Angst vorhanden, in eine falsche Straßenbahn gestiegen zu sein, sobald diese unerwartet an einer Straßenecke abbiegt. Meistens stellt sich dann aber heraus, dass ich doch in der richtigen Bahn bin und bloß deren Weg falsch eingeschätzt hatte.

Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären: den Verkehrsmitteln. Während es auf dem Land fast ein „Muss“ ist, sich so früh wie möglich ein Auto zu kaufen, könnte man es in der Stadt direkt wieder verkaufen.

Puren Luxus nenne ich das, ganz entspannt, ohne irgendeine Mitfahrgelegenheit organisieren zu müssen, auch spät in der Nacht fast bis vor die Haustür chauffiert zu werden. Vorausgesetzt die Haltestelle ist in der Nähe der Wohnung. Die Straßenbahn macht’s möglich.

Viele Einkaufsmöglichkeiten

Ein weiterer Punkt sind die Einkaufsmöglichkeiten. Man hat im Umkreis von zehn Minuten einfach alles, egal was. Allerdings bekomme ich persönlich beim Shoppen immer die Krise, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Wie soll man sich auch entscheiden, in welchen Laden man gehen soll, wenn es fünf verschiedene davon in deinem unmittelbaren Umkreis gibt? Gerade der Laden, in den man nicht geht, könnte ja DAS Zielobjekt haben, das man schon seit Jahren sucht.

Eine bombastische Auswahl, die ich stattdessen sehr schätze, gibt es beim kulinarischen Angebot. Gefühlt hat man die Gerichte der ganzen Welt vor sich zu Füßen liegen. Zumindest unglaublich ungewohnt für jemanden, der in einer ländlichen Gegend aufgewachsen ist und nur die traditionelle kleine Wirtschaft aus dem Ort gewohnt ist. Von Burgern über Burritos und All-you-can-eat-Sushi zu asiatischen Nudeln oder einem richtig modernen veganen Gericht ist alles dabei. Mit anderen Worten: ein Paradies für jeden Essensliebhaber.

Essen direkt vor die Tür

Sehr zu schätzen weiß ich auch die Möglichkeit, sich das Essen direkt vor die Tür liefern zu lassen. Auf dem Land kann man Lieferdienste so gut wie vergessen. Die armen Lieferanten würden die ganze Nacht unterwegs sein bei den weiten Fahrtwegen. In der Stadt ist die Devise dagegen: „Kein Problem, in 15 Minuten haben Sie ihr Essen.“

In so einer Großstadt ist eben immer was los. Es gibt jeden Tag irgend einen Anlass zu feiern, genauso wie irgendeine Möglichkeit. Allerdings ist die Atmosphäre ziemlich distanziert, die Leute grüßen nicht oder selten und sind eher für sich. Ein bisschen mehr Freundlichkeit würde meiner Meinung nach auch nicht schaden.

Vor- und Nachteile

Als Fazit würde ich sagen, dass man auf jeden Fall beide Wohnsituationen erleben sollte. Natürlich haben beide ihre guten und schlechten Seiten, so dass man wohl am liebsten das „Mittelding“ haben möchte. Auf jeden Fall kann ich euch sagen: Ausprobieren lohnt sich! Selbst wenn die Erfahrung eher negativ sein sollte, lernt man trotzdem das, was man auf dem Land hat, mehr zu schätzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020