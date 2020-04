Stadt- versus Landleben

Wie ist es für dich auf dem Land zu leben, vermisst du nicht etwas? Fühlst du dich nicht einsam? Haben deine Eltern nicht ein schlechtes Gewissen, mit euch hier zu wohnen? Diese Fragen werden mir immer wieder gestellt, wenn mich Leute besuchen, die aus der Stadt kommen. Und jedes Mal lautet meine Antwort: Nein, ich kenne es ja nicht anders. Zugegeben: In einem Dorf aufzuwachsen, in dem nicht mehr als 50 Einwohner leben, ist meistens ein etwas starker Kontrast zu Städten wie Tübingen oder Stuttgart, wie ich mit Beginn meines Studiums feststellte.

Das Landleben hat im Vergleich zum Stadtleben seine Vorteile, aber auch einige Nachteile, über die man sich im Klaren sein sollte, bevor man sich für eines von beiden entscheidet. Ein großer Vorteil auf dem Land zu leben ist, dass man seine Ruhe hat. Man lebt sehr naturnah, ist schnell im Wald, kann laut Musik hören und ein Lagerfeuer machen, ohne dass es jemanden stört. Dinge, die ich nach meinem Umzug zu schätzen gelernt habe.

Man kennt sich

Auch für junge Paare, die vor der Entscheidung stehen, wo ihre Kinder aufwachsen sollen, stellt sich die Frage, was besser für sie ist. Eines ist hierbei klar, von einer lila Kuh werden ihre Kinder auf dem Land sicherlich nicht berichten. Was erlebt man als typisches Dorfkind nicht alles oder stellt man an? Kleine Ferkel auf dem Arm, der Bau der eigenen Hütte im Wald und das Bewachen vor unliebsamen „Gästen“. Zudem kenn sich jeder im Dorf. Das hat seine Vorteile, da man sich gerne gegenseitig unter die Arme greift.

Als Kind im Wald zu spielen und dort die Welt auf eigene Faust zu sehen, zu kennen und zu entdecken, kann gerade in der heutigen Welt sehr wertvoll sein. Dass wir Menschen ohne eine intakte Natur nicht leben können und diese Zusammenhänge zu verstehen, sind für heutige Generationen sehr wichtig. Das sogenannte „grüne Gewissen“ weiterzuvermitteln, kann dabei in Sachen Zukunftsgeschehen eine entscheidende Rolle spielen. Und hierbei spielen das eigene Erleben und dessen Erfahrungen eine entscheidende Rolle.

Mehr Raum für sich

Auch das Gründen von Existenzen ist auf dem Land meist günstiger als in Städten. Zumal man größere Grundstücke und damit mehr Raum für sich selbst besitzt und der Eigenanbau von Gemüse und Obst viel leichter ist. Trotzdem lebt mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten.

Denn auch das Leben in der Stadt hat seine Vorteile. Schon bei der Freizeitgestaltung gibt es mehr Auswahl als auf dem Dorf. Für die verschiedensten Interessen gibt es eine Vielzahl an Vereinen, in denen Kinder auch schnell Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen. Menschen mit unterschiedlichen Herkünften sind hier keine Seltenheit. Auch die Akzeptanz und Toleranz ist in Städten oft größer. Aber auch kulturell ist in der Stadt mehr geboten. Möchte man ein Museum besuchen, oder doch mal ins Theater oder Kino, muss man nicht erst mehrere Kilometer fahren, um dort hinzugelangen.

Zudem sind die Straßen in Städten viel besser ausgebaut und nicht geprägt von den unterschiedlichsten Schlaglochgrößen. Es würde also auch ein kleiner Smart ausreichen, mit dem man auf dem Land vor allem im Winter völlig aufgeschmissen wäre. Menschen, die keinen Führerschein oder kein Auto besitzen, haben es in der Stadt wesentlich leichter. Sie müssen sich nicht die Frage stellen, ob der Bus überhaupt das erwünschte Dorf erreichen wird. Und wenn ja, ob man den Anschlusszug dann überhaupt noch erreicht.

Bessere Berufschancen

Auch die Internetverbindung ist in der Stadt meistens t besser als auf dem Land. Ein weiterer Grund, weshalb es so viele Menschen in die Städte zieht, sind die besseren Berufschancen – wenn man nicht gerade Landwirt ist. Fakt ist allerdings auch, dass es in Städten mehr Verbrechen gibt.

Auf dem Land macht es eher die Runde, wenn ein Fuchs mal wieder Schuhe oder andere Dinge gestohlen hat.

Unterschiedliche Präferenzen

Letztendlich gibt es keinen absoluten Sieger in der Gegenüberstellung zwischen Land- und Stadtleben. Ein jeder selbst hat seine persönlichen Präferenzen.

Dass die Mehrheit der Bevölkerung allerdings zur Stadt tendiert, erschwert auch das Leben auf dem Land, so dass wichtige Berufe wegfallen und man weitere Strecken zurücklegen muss. Bilder: DPA

