Sommer, Sonne, Freizeitspaß

Einfach mal in den See springen: Eine Abkühlung steht im Sommer immer ganz weit oben in der Beliebtheitsskala. Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, das warme Wetter zu nutzen und in die Ferienzeit etwas Abwechslung zu bringen. Open-Air-Kinos oder Sommertheater profitieren von den warmen Temperaturen, die teilweise auch noch am späten Abend herrschen.

© Julian Stratenschulte/dpa