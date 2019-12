So feiert die Region das große Fest

Die Weihnachtszeit ist nicht nur die Zeit der Besinnung, sondern auch die des Konsums. Täglich werden Unmengen an Plätzchen genascht, Glühwein getrunken und Geschenke gekauft.

Doch welche Plätzchensorte ist die beliebteste? Oder welcher Christbaum steht in den meisten Wohnzimmern?

Die Jugendredaktion hat für euch die interessantesten Fakten aus der Region zusammengefast.

Klassiker der Adventszeit

Am Weihnachtsbaume die Lichter: Die klassisch roten Kerzen seien in der Adventszeit noch immer am beliebtesten, sagt Anita Link-Sennert vom Bolsius-Kerzenverkauf in Walldürn. Zwar gebe es jedes Jahr eine Trendfarbe, wie zum Beispiel dieses Jahr Altrosa mit Silber, doch das altbewährte Rot sei „die Weihnachtsfarbe“.

In der Weihnachtsbäckerei: Die beliebteste Plätzchensorte im Café Köpfle in Osterburken sind Vanillekipferl, sagt Jasmin Ilzhöfer. Jährlich stehe bei ihnen eine große Auswahl an Weihnachtsgebäck und verschiedenen Christstollen zum Verkauf, wobei die meisten Naschkatzen in der Adventszeit zu den Klassikern greifen.

Oh Tannenbaum: Die meistverkaufte Christbaumsorte ist die Nordmanntanne. Diese nadeln wenig, sind lange haltbar und piksen nicht, erklärt Sven Geier vom Lagerhaus in Hochhausen. Früher habe man oft Fichten verwendet, doch mittlerweile stehen in den meisten deutschen Wohnungen Nordmanntannen.

Glühwein-Saison: Zwischen 12 000 und 15 000 Liter Glühwein verkaufen die Weingärtner Markelsheim jedes Jahr, berichtet Verena Rupp. Dabei stehe sowohl roter als auch weißer Glühwein zum Verkauf sowie die „Winterfreude“, ein Rosé-Genuss des Hauses, der gern heiß mit gefrorenen Himbeeren serviert wird.

Beim Metzger: Wer Herzhaftes dem Süßen vorzieht, ist bei der Metzgerei Zink in Eubigheim gut aufgehoben. Neben weihnachtlich verpackter Festtagssalami werden hier mit Zimt und Lebkuchengewürz verfeinerte Adventsschinken verkauft. Metzgermeister Jörg Zink erzählte, dass die meisten Kunden für die Festtage Kassler im Blätterteig oder mit Käse und Schinken gefüllten „Schweizer Braten“ bestellen.

Traditionell: In vielen Haushalten kommt an Heiligabend die Weihnachtsgans auf den Tisch. Familie von Berg aus Oberstetten verkauft darum in der Vorweihnachtszeit um die 150 Gänse, die artgerecht im Vorbachtal gehalten werden.

Elegant statt kitschig: Ungefähr zwei bis drei Rollen Geschenkpapier kaufe der Normalverbraucher, stellt Anja Leuchs vom gleichnamigen Bürohaus in Bad Mergentheim fest. Dabei seien diese meist klassisch rot, golden oder silber. Zudem gebe es seit vergangenem Jahr einen Trend zu schwarzen Papieren. Oft seien die Muster eher elegant als kitschig.

Fazit: An Heiligabend befinden sich in der Region also mehr geschmackvoll verpackte Geschenke unter der Nordmanntanne mit den traditionell roten Kerzen.

Mit diesen Fakten könnt ihr nicht mehr viel falsch machen und kommt gut durch das Weihnachtsfest. Von Barbara Englert

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019