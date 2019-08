Schon die Kindergarten-Kids gehen online

E-Mails verschicken, Videos anschauen, Informationen suchen – mittlerweile läuft vieles über das Internet. Statt persönlich jemanden anzurufen, wird kurz eine „WhatsApp“-Nachricht verschickt. Das Nachschlagen von Fremdwörtern geht ebenfalls schneller. Wir nahmen das Phänomen einmal unter die Lupe und unterhielten uns mit Pädagogen über das Thema.

Vor allem die jüngere Generation verbringt ihre Zeit gerne online. Laut Studien des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen von 2018 verbringen Heranwachsende täglich fast drei Stunden mehr Zeit im Internet als der Rest der Gesellschaft.

Dabei nutzen die meisten Teenager am liebsten den Nachrichtendienst „WhatsApp“ und das Videoportal „YouTube“. Aber auch andere Soziale Netzwerke wie „Instagram“ und „Snapchat“ sind populär und werden dementsprechend oft genutzt, um Bilder und Videos zu teilen und zu verschicken.

Doch nicht nur für Teenager gehört das Internet zum Alltag. Schon Kindergartenkinder gehen online. Sogar der katholischen Kindergarten St. Josef in Eubigheim hat sich mittlerweile ein Tablet angeschafft. Dieses stehe jedoch nicht zur freien Verfügung, erklärt Leiterin Carmen Ihle. Nur unter Aufsicht einer Erzieherin dürften die Kinder es benutzen. Beispielsweise, um sich Videos über ein Tier anzuschauen, das sie beim Spazieren im Wald entdeckt haben. Das Tablet solle kein täglicher Begleiter der Kinder sein, selbst wenn sie sich freuen, wenn es doch einmal herausgeholt wird, betont Ihle.

Schon die Jüngsten unserer Gesellschaft kennen sich mit Tablet, Smartphone und Co. aus. Manche Kinder wüssten sofort, in welche Richtung man wischen und scrollen muss und können für ihr Alter erstaunlich gut damit umgehen, fällt Ihle auf. Dies komme nicht von ungefähr. Oft werde den Kleinkindern das Internet zu früh und zu lange zugänglich gemacht. Dadurch werden sie hibbelig und unruhig, was die Erzieherinnen oftmals bemerken. „Ich finde es morgens einfach wichtiger, wenn Kinder nach einem Frühstück in den Kindergarten kommen und nicht schon berieselt durch Fernseher und andere Medien sind“, äußert sich Ihle kritisch. Deshalb versuchen sie im Kindergarten St. Josef, das Spielen mit den Kindern weitgehend medienfremd zu gestalten. Wie man beispielsweise einen Stift hält, könne man nicht durch eine App lernen.

Mit Beginn der Schulzeit ist das Internet jedoch nicht mehr wegzudenken und gehört schlicht und einfach zum Alltag. Lehrer Philipp Galm vom Ganztagesgymnasium Osterburken (GTO) lässt seine Schüler gerne mal mit dem Handy im Internet recherchieren. So könnten die Schüler schnell Informationen finden und zwischen verschiedenen Quellen wählen. Es sei normal, neue Möglichkeiten zu nutzen und auch gut, dass sich die junge Generation mit den Medien vertraut macht, findet Galm. Andererseits müssten die Schüler vorsichtig sein, da man sich von dem Internet schnell ablenken lasse. Zudem müsse man alles hinterfragen und aufpassen, dass man sich dort nicht nur einseitig informiere, insbesondere wenn man sich mit politischen Fragen beschäftige. Allgemein sei die Medienkompetenz eher einseitig entwickelt. So seien die meisten Schüler fit im Umgang mit „WhatsApp“ und Co., wüssten aber oft nicht, wie man für den Unterricht eine Tabelle in Excel anlegt.

Michael Leix, ebenfalls Lehrer am GTO, ist ähnlicher Meinung wie Philipp Galm. Er arbeitet seit 1985 als Lehrer und hat die Entwicklung der Medien sowie des Internets an der Schule seit vielen Jahren mitbekommen. Früher habe es kaum Computer gegeben. Doch mittlerweile seien sie vor allem im NWT-Unterricht gang und gäbe. Auch in Biologie lässt er seine Schüler gelegentlich im Internet recherchieren, greift dabei aber immer auf den Computer anstatt auf das Handy zurück. Leix empfiehlt allen Schülern, gelegentlich „alte“ Methoden zu nutzen. Etwa Dinge in Büchern nachzuschlagen oder ein klassisches Plakat für ein Referat vorzubereiten. „Bei der Abi-Präsentationsprüfung, wenn eine Power-Point-Präsentation nach der anderen kommt, finde ich es wohltuend, wenn jemand ein Plakat gestaltet hat“, so Leix.

Auch an anderen Schulen gehören die neuen Medien mittlerweile zum Unterricht dazu. Dr. Klaus Bernhard vom Hohenstaufen Gymnasium in Bad Wimpfen arbeitet mit seinen Klassen häufig mit dem Internet. Der Physik-, Chemie- und NWT-Lehrer ist der Meinung, diese Methode habe viele Vorteile, solange die Schüler vernünftig damit umgehen. Um dies zu gewährleisten, veranstaltete er dort selbst schon Klassenpflegschaften zum Thema Mediennutzung. Dennoch habe er manchmal das Gefühl, dass die Schüler durch diese mediale Reizüberflutung nicht mehr ganz so aufnahmefähig für den eigentlichen Schulstoff seien. So bemerkte er, dass sich das Sozialverhalten der Schüler deutlich geändert habe, weniger persönlich kommuniziert und mehr auf das Smartphone geschaut werde. Nichtsdestotrotz ist das Internet heute schon fast unverzichtbar für die Schüler. Egal, ob für Recherchen, Übungen oder Erklärungsvideos auf YouTube – das Internet ist zu einem beliebten Hilfsmittel geworden.

