Melonen statt Kürbisse

Bunte Blätter, der Duft von nassem Laub, kaltes und regnerisches Wetter, Kürbisse, Hagebutten, Kastanien – in Deutschland typisch für den Herbst und somit auch für die Zeit rund um Halloween. Kinder sind verkleidet in den Straßen unterwegs, rufen „Süßes oder Saures“ und an der ein oder anderen Ecke finden Halloweenpartys statt. In Australien läuft Halloween ähnlich ab. Das habe ich während meines Auslandsaufenthaltes im vergangenen Jahr hautnah miterlebt.

Der erste, sehr große Unterschied fängt schon bei der Jahreszeit und den Temperaturen an. Auf der anderen Seite der Welt findet Halloween im Frühling statt. Die Temperaturen liegen meist bei angenehmen 25 Grad, alles fängt an zu blühen. Die Menschen werden wieder aktiver und freuen sich auf das heiße Wetter. Schon in den Tagen vor Halloween spürt man in der ganzen Stadt die Vorfreude auf den 31. Oktober. Der „Hype“ um diesen Tag ist dort bei weitem größer, als man ihn von Deutschland kennt.

Schutz vor Geistern

Zur Geschichte des Gruselfests: Früher glaubten die Menschen, dass an Halloween die Welt der Lebenden mit der Welt der Toten zusammentrifft. Ein Toter hätte an diesem Tag die Chance, von der Seele eines Lebenden Besitz zu ergreifen, was seine einzige Chance auf ein Leben nach dem Tod ist. Um von den Toten nicht erkannt zu werden oder um diese abzuschrecken, verkleideten sich die Menschen mit den gruseligsten Masken und zogen laut schreiend durch die Gegend, um die „Geister“ davon abzuhalten, von ihnen Besitz zu ergreifen.

Auch wenn der Ursprung schon lange zurückliegt: Trotzdem ist das Verkleiden bis heute ein großer Bestandteil des 31. Oktobers. Die Kinder meiner Gastfamilie haben schon einige Tage vor Halloween ihre Kiste mit den schaurigen und teils witzigen Kostümen vom Dachboden geholt. Jeden Tag durchsuchten sie die Kiste aufs Sorgfältigste, um das perfekte „Grusel-Outfit“ zu finden. Voller Vorfreude zählten die Kinder die Tage. Um die Zeit schneller zu überbrücken, höhlen sie nicht wie in Deutschland Kürbisse, sondern Wassermelonen aus – passend zur Jahreszeit eben.

Wenn man am Morgen des 31. Oktobers durch die Straßen lief, war das Staunen groß. Vor allem, wenn man wie ich nicht in Australien aufgewachsen ist. Während zu Hause vor allem in der ländlichen Gegend kaum Halloweendekoration in den Vorgärten zu finden ist, herrschte dort am frühen Morgen bereits reges Treiben. Ganze Familien schmückten Haus und Garten. Nichts blieb dabei verschont: Von Spinnenweben aus Watte, welche ins Gebüsch gehängt wurden, über Horrorpuppen im Garten bis zu Lichtern auf dem ganzen Grundstück war alles dabei. Man merkte, dass jeder Feuer und Flamme für das Fest ist und sich bemüht, den aufgeregten Kindern ein unvergessliches Halloween zu bieten.

Von Tür zu Tür

Am Abend war es endlich soweit: Die meisten Kinder waren mit Freunden und Eltern unterwegs – alle in kreativen und möglichst gruseligen Verkleidungen. So ging es von Haustür zu Haustür. Von einer Gartenfete ertönte Musik, die in der kompletten Siedlung gut hörbar war, an jedem Haus sah man eine andere Kinderschar voller Erwartung vor einer Haustür stehen und alle hatten ein glückliches Lächeln im Gesicht.

Eine Regel gilt es bei all dem Hype zu beachten: Ist das Licht in oder vor dem Haus an, halten die Bewohner Süßigkeiten bereit und freuen sich auf den Gruselbesuch. Ist jedoch alles dunkel, sollte man nicht klingeln. Manchmal steht dann ein Eimer voller Leckereien vor dem Gartenzaun. So entgehen die Kinder dem Warten und der Enttäuschung, falls eine Tür verschlossen bleibt. Streiche gibt es dort übrigens nicht: kein Klopapier, keine Zahnpasta und keine weiteren Ärgernisse.

“Trick or treat!“

Im Falle eines brennenden Lichts wurde die Tür immer von gut gelaunten Menschen geöffnet, die meist selbst verkleidet waren, und die Kinder kamen endlich zu ihrem Einsatz.“Trick or treat!“, riefen sie aus voller Kehle und ihre Augen leuchteten, als sie die Süßigkeiten entgegennahmen. Ein altes Ehepaar las sogar die Geschichte um Halloween vor und sang gemeinsam mit den Kindern Lieder.

Alles in allem war Halloween ein wirklich einzigartiges Ereignis während meines Auslandsaufenthalts. Ich war beeindruckt von der Freundlichkeit und von dem Miteinander, das dort herrschte. Wie die Menschen sich gegenseitig eine Freude gemacht haben und nahezu traurig waren, wenn niemand an der Tür geklingelt hat. In Deutschland sieht man das nicht so häufig. Meine persönlichen Erfahrungen jedenfalls waren nicht allzu positiv. Oftmals waren Menschen genervt und machten alle Lichter im Haus aus, damit die Kinder dachten, es wäre niemand zu Hause.

Aber was spricht dagegen, den kleinen Gespenstern und Vampiren eine Freude zu machen? Belohnt wird das Ganze jedenfalls mit glücklichen Kindern und ganz gewiss einem zufriedenen Lächeln.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019