Mehrere Plattformen konkurrieren

Die Zeiten, in denen man sich mithilfe von CDs und einem Discman das Busfahren oder einen Spaziergang versüßen musste, sind eindeutig vorbei. Stattdessen bieten verschiedenste Streaming-Anbieter das Musikvergnügen-to-go. Die Jugendredaktion stellt euch die größten Dienste vor.

Spotify: Der Streamingdienst eines schwedischen Start-ups gilt als Marktführer und bekanntester Anbieter. 2019 verzeichnete das Unternehmen weltweit 248 Millionen Nutzer. Neben Musik werden Hörbücher, Podcasts und Videos angeboten, welche mittels eines kostenpflichtigen Abonnements oder aber dem Akzeptieren von Werbeeinspielungen finanziert werden. Die Kosten belaufen sich auf 9,99 Euro monatlich für Einzelpersonen, 4,99 Euro für Studierende. Es können eigene Playlists erstellt und geteilt, oder aber auf bereits konfigurierte zurückgegriffen werden. Der am meisten gestreamte Künstler auf Spotify ist Ed Sheeran mit monatlich 71 Millionen Hörern.

Deezer: Ein in Europa, genauer in Frankreich, gegründeter Streaming-Dienst. Er ist in mehr als 180 Ländern verfügbar und versorgt seine rund 14 Millionen Nutzer mit mehr als 50 Millionen Titeln. Neben Musik sind auch Hörspiele, Bücher, Podcasts sowie individualisierte Radiosendungen erhältlich. Die Kosten sind genauso hoch wie bei Spotify.

Apple Music: Seit 2015 ist der Streamingdienst des US-Unternehmens in Deutschland erhältlich und sowohl für Apple-Kunden als auch Android-Nutzer zu erwerben.

Der Konzern wirbt mit über 50 Millionen Werken. Zusätzlich bietet der Dienst das Miteinblenden von Songtexten sowie Expertenempfehlungen an. Die monatlichen Kosten eines Abonnements sind mit der der Konkurrenz zu vergleichen: So zahlt eine Einzelperson 9,99 Euro monatlich, Studierende 4,99 Euro und Familien 14,99 Euro für jeweils sechs Personen.

Amazon Music Unlimited: Der Streamingdienst des Online-Riesens Amazon, dem nach Apple zweitwertvollsten Unternehmen Amerikas, bietet zahlreiche Songs, Hörbücher und die Möglichkeit, die Bundesliga live sowie deren Highlights zu hören. Das Angebot ist mit der entsprechenden App auch offline nutzbar. Für Kunden, welche eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft haben, kostet das Musikstreaming-Angebot 7,99 Euro monatlich, für alle anderen 9,99 Euro.

YouTube Music: Das Küken unter den Streamingdiensten stellt YouTube Music dar. Seit 2018 ist es in Deutschland entweder kostenlos, durch das Akzeptieren von Werbung, oder aber durch ein kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Der Algorithmus erkennt wiederkehrende Lieblingssongs und lädt diese in der Nacht herunter. Preislich ist YouTube Music mit Apple Music und Spotify vergleichbar.

Google Play Music: Neben dem Internetgiganten YouTube darf natürlich auch Google nicht fehlen. 60 Tage kann der Streaming- dienst kostenlos genutzt werden, eine anschließende, durch Werbeeinnahmen getragene kostenlose Version ist ebenfalls möglich. Dies bringt jedoch eine begrenzte Musikauswahl und Werbeeinspieler mit sich. Die Gebühren sind mit denen der Konkurrenten vergleichbar. Songs können auch dauerhaft und damit kostenpflichtig erworben werden. Google bietet eine große Auswahl an Songs, adäquate Musikempfehlungen und eine Suchfunktion, welche auch den ein oder anderen Rechtschreibfehler verzeiht.

Von Katharina Merkert

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020