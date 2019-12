Lesestoff für den gemütlichen Abend am Kamin

Was ist klein, handlich und trifft fast jeden Geschmack? Genau, ein Buch. Rund 40 Prozent der Deutschen verschenken gern Lesestoff zu Weihnachten, wie eine bundesweite Umfrage der FOM Hochschule für Ökonomie und Management aus diesem Jahr ergab. Immerhin gibt es Bücher in allen Formen, Farben und Genres.

Letztendlich steht man kurz vor Heiligabend meistens vor langen Regalreihen und muss aus einer riesigen Auswahl das perfekte Geschenk herauspicken.

Hier sind also die Bücher-Tipps der Jugendredaktion für dieses Weihnachten, damit die Entscheidung hoffentlich nicht mehr ganz so schwerfällt.

Für Krimi-Fans

Auch in der sonst so besinnlichen Weihnachtszeit wird es spannend, denn Sebastian Fitzek hat mit „Das Geschenk“ wieder einmal einen Bestseller veröffentlicht. Ihm angeschlossen hat sich der dänische Kriminalautor Jussi Adler-Olsen mit „Opfer 2117“, dem achten Teil seiner beliebten Carl-Mørck-Reihe – für Krimi-Fans ein absoluter Muss.

Wer es allerdings lieber etwas ruhiger, aber dafür umso lustiger möchte, kann sich sicherlich mit dem neusten Teil der Franz-Eberhofer-Serie von Rita Falk anfreunden. Typisch bayerischer Humor, eine Portion Privatprobleme und ein spannender Mordfall machen dieses Buch zu einem Must-have für alle Fans des Provinzkrimis.

Aber auch für Menschen, die gerne einmal nur ein bis zwei Seiten lesen und nicht immer viel Zeit haben, gibt es Lesestoff. So zum Beispiel Stephen Hawkins „Kurze Antworten auf große Fragen“. Ein Buch, in dem Stephen Hawking Fragen wie „Gibt es einen Gott?“ kurz und verständlich erklärt. Ein perfektes Geschenk für große Denker und Zwischendurch-Leser.

Antworten auf große Fragen

Wem das zu abstrakt ist, der wird sich vielleicht für „Wir sind das Klima“ entscheiden. Der Autor Jonathan Safran Foer erklärt nämlich, dass der Klimawandel ganz und gar nicht abstrakt ist, sondern viel mehr von uns abhängt, als wir vielleicht denken. Er nennt zahlreiche Lösungsvorschläge, die einfach, aber dafür umso effektiver sind.

Wer es gern etwas romantisch hat, sollte auf „Postscript – Was ich dir noch sagen möchte“, die lang erwartete Fortsetzung von Cecelia Aherns „P.S. Ich liebe dich“, zurückgreifen. Das Buch kann allerdings auch unabhängig von seinem Vorgänger gelesen werden. Ein schönes Buch für einen Abend am Kaminfeuer, allerdings auch eine tiefgründiges, emotionales Werk über den Verlust und das Leben.

Doch zum Glück gibt es nicht nur Bücher für Erwachsene, sondern allerlei spannende und lustige Bücher für Kinder und Jugendliche. Wie wäre es also mit dem Buch zum neuen Film „Die Eiskönigin II“? Liebevolle Illustrationen erzählen die neue Geschichte rund um Elsa, Anna, Olaf und Co., dass die Augen nur so funkeln werden.

Manchmal sind aber die alten Bücher immer noch die Besten. Ein Beispiel dafür ist „Briefe vom Weihnachtsmann“ vom legendären Autor John Ronald Reuel Tolkien.

Das Buch ist eine Sammlung von Briefen, die Tolkiens Kinder jedes Jahr zu Weihnachten erhalten haben, und erzählt heitere, wunderbare Geschichten vom Leben des Weihnachtsmanns voller Herzenswärme. Es ist ein wunderschönes Geschenk für alle Altersgruppen, das eure Liebsten mit Sicherheit verzaubern wird.

