Immer mehr zieht es in die Metropolen

Die Dörfer sterben aus und in den Städten herrscht Wohnungsmangel. Das kommt einem schnell in den Sinn, wenn man an die Verteilung der Bevölkerung in Deutschland denkt. Wie das Ganze jedoch wirklich aussieht, hat unsere Jugendredakteurin recherchiert.

In Deutschland lässt es sich nicht so einfach sagen, wo die Stadt aufhört und was als „Land“ bezeichnet wird. Jedoch ist es Fakt, dass in Ortschaften mit weniger als 5000 Einwohnern nur rund 15 Prozent der Bevölkerung leben. In den Ballungsgebieten und Städten mit mehr als 5000 Einwohnern sind es demnach 85 Prozent. Davon siedeln sich 31 Prozent in Großstädten mit mehr als 100 000 Einwohnern an. Dies zeigt, dass schon jetzt deutlich weniger Menschen in kleinen Dörfern leben. Laut Statistiken wird sich dies in den nächsten Jahren auch nicht ändern, ganz im Gegenteil.

Noch im Jahr 2000 haben laut den Forschern rund 73 Prozent der Deutschen in der Stadt gelebt. Diese Prozentzahl steigt stetig an und so sollen im Jahr 2030 laut den Prognosen bereits über 78 Prozent in Städten leben. Durch die Entstehung der sogenannten „Speckgürtel“ um attraktive Städte wie Frankfurt und München herum, entsteht mehr Wohnraum, der durch die stetig ansteigende Beliebtheit immer dichter besiedelt sein wird.

Fehlende Infrastruktur

Probleme der Dörfer sind meist die fehlende Infrastruktur und das Wegfallen von wichtigen Arbeitsplätzen für die Bevölkerung. Auch Arztpraxen sind in vielen ländlichen Gegenden nicht selbstverständlich und die Menschen müssen einen langen Weg zum nächsten Supermarkt auf sich nehmen. Auch die Busverbindungen sind auf dem Dorf ausbaufähig. Während im ländlichen Raum die Busse teilweise nur stündlich oder noch seltener fahren, ist es in der Stadt kein Problem. Man geht zur Straßenbahn oder zur Bushaltestelle, wann man möchte, denn die Busse und Bahnen fahren im Minutentakt. Auch die im Dorf oft beliebten Gaststätten, welche schon seit Ewigkeiten bestehen, schließen, weil sie keine Nachkommen finden, oder ziehen in größere Städte, um weiterhin bestehen zu können.

Darunter leidet vor allem die Dorfgemeinschaft. Doch auch hier gibt es Dörfer, die selbst aktiv werden und etwas zum Zusammenleben beitragen, wodurch sie dem Wegzug junger Personen entgegenwirken können. Aber auch diese sind auf sichere Jobs und eine intakte Infrastruktur für ihre Familien angewiesen. Das führt schon jetzt zu einem deutlich höheren Altersdurchschnitt auf dem Land, im Vergleich zu den Städten. Vor allem Studenten senken dort den Altersdurchschnitt, welche nach dem Studium wegen des Berufes meist auch dortbleiben.

Hallig Gröde im nordfriesischen Wattenmeer ist übrigens mit gerade einmal neun Einwohnern die kleinste selbstständige Gemeinde Deutschlands. Die Menschen dort haben also eindeutig ein ruhiges Landleben. Von Sina Herrmann

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020