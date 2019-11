„Fast-Fashion“ macht Mode zur Wegwerfware

„Schau mal, ein T-Shirt für drei Euro. Da kann man ja nichts falsch machen.“ Doch. Da ist eigentlich schon alles falsch gemacht worden. Denn das vermeintliche Schnäppchen wird auf Kosten der Näherinnen, der Umwelt und nicht zuletzt unserer Gesundheit gemacht.

Laut dem „Water Footprint Network“ werden weltweit für die Herstellung eines Kilogramms Baumwolle rund 10 000 Liter Wasser verbraucht. Eine Jeans mit 800 Gramm benötigt demnach rund 8000 Liter Wasser. Zudem setzt die Textilindustrie laut Greenpeace 3500 krebserregende, hormonell wirksame oder anderweitig giftige Chemikalien ein.

Beinahe wöchentlich kommen neue Kollektionen in die Schaufenster. Still und heimlich wandert das Lieblingsteil vom Kleiderschrank in die Mülltonne. T-Shirts werden kaum länger getragen als Plastiktüten. Kleidung wird zur Wegwerfware. Laut einer Studie des Fachverbands Textilrecycling aus dem Jahr 2015 werden alleine in Deutschland pro Jahr über eine Million Tonnen Textilien aussortiert. Nachhaltig ist anders. Dabei gibt es zahlreiche Alternativen, die zeigen, dass sich ein trendiger Kleidungsstil und Nachhaltigkeit nicht ausschließen.

Vor einem halben Jahr habe ich mich verliebt: ein beiges Sommerkleid mit kleinen, schwarzen Punkten. Gefunden habe ich mein neues Lieblingsstück nicht etwa bei H&M, sondern auf einem Flohmarkt um die Ecke. Auf Flohmärkten lassen sich allerlei Schätze finden, so auch das ein oder andere Kleidungsstück.

Kleidung mit Geschichte

Vor allem für den kleinen Geldbeutel sind sie eine willkommene Abwechslung. In der Regel lässt sich gut handeln und nicht selten bekommt man eine Hintergrundgeschichte zum erworbenen Teil gratis dazu. So hat mir die Verkäuferin meines Kleides erzählt, dass es das Lieblingskleid ihrer Oma war. Immer wenn ich das Kleid nun anhabe, frage ich mich, was es wohl schon erlebt hat?

Auf der Plattform Kleiderkreisel kann nicht mehr benötigte Kleidung ge- und verkauft werden – sozusagen ein Online-Flohmarkt. Das Praktische daran: Es lässt sich ganz gezielt nach einem Teil suchen. Ist man beispielsweise auf der Suche nach einer schwarzen Hose, kann man bei Kleiderkreisel nach nur ein paar Klicks fündig werden, während man auf dem Flohmarkt eventuell stundenlang stöbern und dann vielleicht trotzdem mit leerer Tasche nach Hause gehen muss. Das Angebot ist hier außerdem sehr groß. Man kann mit den Verkäufern Kontakt aufnehmen und den Preis eventuell etwas drücken. Bezahlt wird per Überweisung, Paypal oder über das Bezahlsystem von Kleiderkreisel.

„Do it yourself“

Was ich im Sommer am liebsten trage? Meine kurzen Jeansshorts. Das Besondere daran: Ursprünglich war meine geliebte Jeans eine lange Hose. Doch als sie am Knie ein kleines Loch hatte und ich mich nicht von ihr trennen konnte, habe ich sie kurzerhand abgeschnitten.

Das zeigt: Schon mit wenigen Handgriffen lassen sich Kleidungsstücke verändern und neu entdecken. Außerdem kann man mit etwas Geschick die eigenen Wünsche direkt umsetzen. Es gibt einige Kurse und Bücher, die den Umgang mit der Nähmaschine lehren.

Wer weiß, vielleicht können die Strick- und Häkelfähigkeiten aus der Grundschule ganz nützlich sein, um den Kleiderschrank ein bissen aufzupeppen?

Kleidertauschpartys

Erst vor kurzem habe ich von Kleidertauschpartys gehört. Man packt ein paar Klamotten zusammen, trifft sich mit Freunden – und dann wird getauscht. Natürlich funktioniert das nur, wenn die Freunde dieselbe Größe und einen ähnlichen Geschmack haben. Wenn dies zutrifft, sind die Events eine tolle Möglichkeit, Altes loszuwerden und neue Schätze zu finden. Man glaubt gar nicht, wie sehr man Anderen mit der Kleidung, die man nicht mehr trägt, eine Freude machen kann.

Schon länger war ich auf der Suche nach einem kniebedeckenden Rock für meinen Marokkourlaub. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Augen gefunkelt haben, als eine meiner Freundinnen einen rostroten Rock aus ihrer Kiste holte. Ich glaube, Kleidertauschpartys haben das Potenzial, die neuen Tupperpartys zu werden.

