Es kann ganz einfach sein

Der Schrei nach Nachhaltigkeit scheint zurzeit vermehrt bei der Gesellschaft anzukommen – zum Glück! Wer jetzt denkt, dass man als Einzelner nicht viel ausrichten kann, der liegt gewaltig falsch. Wenn wir alle schon bei den kleinsten Dingen in unserem Alltag auf Nachhaltigkeit achten, kann auch das eine gigantisch positive Auswirkung auf unsere Umwelt haben. Um euch ein paar Denkanstöße zu geben, habe ich versucht, einen Tag so nachhaltig wie möglich zu durchleben.

Es geht schon beim Frischmachen im Badezimmer los. Beim Duschen sehe ich Unmengen an Wasser im Abfluss verschwinden. Wasser, das, wie mir durch den Kopf schießt, alles wieder gereinigt werden muss. Während ich mich also von dem warmen Wasser berieseln lasse und darüber nachdenke, wie viel Wasser ich verbrauche, produziere ich schon wieder literweise zu reinigendes Abwasser.

Ressourcen sparen ist etwas, was wir wirklich leicht unterstützen können. Statt einer 15-minütigen Dusche am Morgen reicht doch sicher auch eine Fünf-Minuten-Dusche. Sauber wird man dabei nämlich sicherlich genauso gut, man muss sich eben auf’s Duschen konzentrieren und nicht nur die Wand vor einem anstarren.

Wenn ich meinen Blick allerdings so durch mein Badezimmer schweifen lasse, fällt mir auf: Eigentlich ist überall Plastik. Mein Shampoo, die Zahnbürste sowie die Zahnpastatube, alle meine Beauty-Artikel sind in Plastikbehältnissen abgefüllt. Und da sind wir schon beim nächsten Problem. Plastik und andere Kunststoffe lassen sich nicht mehr so leicht abbauen, sobald sie einmal hergestellt wurden.

Die Umwelt kann damit also nicht mehr viel anfangen. Da Recycling oft auch Energie verbraucht und Schadstoffe produziert, ist der beste Ausweg aus dieser misslichen Lage, einfach so gut wie kein Plastik mehr zu verbrauchen. Die Zahnbürste könnte man gegen eine Bambus-Zahnbürste ersetzen, sofern vorhanden könnte man darauf achten Beautyprodukte in Glasbehältern zu kaufen, damit diese öfter wiederverwendet werden können, und für alle Produkte, bei denen dies nicht möglich ist, gibt es immer öfter „Verpackungsfrei-Läden“. Hier kann man sich alles, was man so braucht, in mitgebrachte Behältnisse abfüllen lassen. So produziert man viel weniger Müll, mit dem sowieso keiner was anfangen kann. Also warum produzieren wir einfach gar keinen mehr?

Um zur Uni zu gelangen, bin ich zuversichtlich, die nachhaltigste Methode zu benutzen: Mit dem Fahrrad produziere ich nichts, was der Umwelt zu Schaden kommt und bewege mich zusätzlich sogar noch. Das ist gesund für alle. Wer eine mit dem Fahrrad zu weite Strecke zurücklegen muss, der kann sich immer noch um Fahrgemeinschaften kümmern oder unser sehr gut ausgebautes öffentlichen Verkehrssystem nutzen. Ob ihr’s glaubt oder nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen aus anderen Ländern die Deutschen um dieses System beneiden – trotz möglichen Verspätungen oder Wartezeiten.

Altbewährte Vesperdose

Beim Bäcker verzichte ich auf die Tüte und verstaue das Brötchen lieber in meiner altbewährten Vesperdose, die ich gefühlt schon seit der Grundschule benutze.

Zu trinken habe ich Leitungswasser in einer wiederauffüllbaren Flasche dabei, so muss ich kein in Plastikflaschen abgefülltes Wasser kaufen, was zudem sogar Geld spart – ein für Studenten sehr wichtiger Punkt. Einkaufen am Nachmittag ist die nächste Herausforderung. Im gewöhnlichen Supermarkt ist ungelogen fast alles in Plastik verpackt. Ich finde eine Nudelmarke, die in Karton gepackt ist, Gemüse und Obst packe ich in meine mitgebrachte Stofftasche.

Bei Fleisch komme ich wieder ins Nachdenken. Die Tierhaltung kommt der Umwelt nun auch nicht wirklich zugute. Wälder werden abgeholzt, um Nahrung für die Tiere anzubauen oder um Weideflächen zu gewinnen, und die Tiere selbst produzieren auch wieder Mengen an umweltschädlichen Stoffen – also vielleicht doch kein Fleisch.

Genaugenommen wäre es dann tatsächlich am nachhaltigsten, sich vegan zu ernähren. Da ich aber nicht glaube, dass ich ohne mein Käsebrot mit Butter überleben kann, beschränke ich mich darauf, tierische Produkte nur aus nachhaltiger und angemessener Tierhaltung zu kaufen, am besten auch noch aus der Region. Das gilt für alle Produkte. Je näher sie produziert wurden, umso weniger Transportwege liegen hinter ihnen. Eier kaufe ich also lieber vom Bauernhof aus der Nähe, von dem ich weiß, wie er arbeitet und wie es den Tieren geht.

Viele Möglichkeiten

Allgemein würde ein verminderter Konsum an allen Gütern auch schon viele Probleme lösen. Ihr seht also, es gibt vieles, was ihr selbst sofort in Angriff nehmen könntet, und es ist nicht mal wirklich aufwendig. Also worauf wartet ihr? Retten wir die Umwelt!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019