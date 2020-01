Erwachsen – und reif?

Erwachsen werden ist nicht schwer, erwachsen sein dagegen sehr? Gerade in der Pubertät passiert so vieles: Der Körper, aber auch Wesenszüge verändern sich. Doch wieso gibt es dafür eigentlich bestimmte Altersstufen, und warum ist man gerade mit 18 Jahren (zumindest in Deutschland) volljährig?

Körperliche Veränderungen

Die Pubertät, in der sich das Kind zum Erwachsenen entwickelt, ist bei vielen negativ behaftet – ob Eltern, Lehrer oder bei den Jugendlichen selbst. Stimmungswechsel, körperliche Veränderungen und die Findungsphase zehren oft an den Nerven – ob vom Betroffenen oder von Außenstehenden.

Mit etwa 20 Jahren verändern sich körperliche Merkmale nicht mehr, die eigentliche Entwicklung ist somit abgeschlossen. Die Gehirnentwicklung geht jedoch weiter. Das heißt, Persönlichkeit und Charakter bilden sich weiterhin aus. Die größte Entwicklungsphase des Menschen ist mit rund 24 oder 25 Jahren abgeschlossen. Die soziale Reifung jedoch setzt sich noch mit Ende 20 fort. Hier kann sich der Mensch stetig weiter entwickeln. Dazu tragen andere Menschen, äußere Einflüsse, Begegnungen und Erfahrungen bei.

Identitätssuche

Neben den körperlichen Veränderungen in der Pubertät rückt die Identitätssuche, die Suche nach dem eigentlichen „Ich“, in den Vordergrund. Jugendliche setzen sich mit Fragen auseinander wie: Wer bin ich? Welche Eigenschaften machen mich aus? Was ist mir wichtig? Wie denke ich über verschiedene Themen in der Politik oder der Religion? Was sind meine Ziele?

Alter versus Reife

Erwachsensein bedeutet nicht, 18 Jahre alt zu sein, sondern viel mehr, Verantwortung für sein Handeln übernehmen zu können – denn das ist ein wesentliches Kriterium, das einen Erwachsenen vom Kind unterscheidet. Diese Fähigkeit muss sich der Mensch im Laufe seines Lebens jedoch erst aneignen. Das ist ein sehr individueller Prozess.

Mit 18 Jahren ist man zwar nach Gesetzeslage volljährig – dazu gehört unter anderem strafmündig und voll geschäftsfähig zu sein, aber auch, dass man endlich alleine Auto fahren oder Blut spenden darf. Über die Reife sagt das Alter allein jedoch noch lange nichts aus.

Das Erwachsenwerden zu beschleunigen, ist nicht immer von Vorteil, also zum Beispiel Kinder früher einzuschulen oder die Schulzeit bis zum Abschluss zu verkürzen. Kinder und Jugendliche sind in der Zeit der Findungsphase und haben noch keine genaue Vorstellung vom weiteren Leben. Denn mit Altersstufen sind verschiedene Entwicklungsaufgaben verbunden, die nicht einfach nach vorne verlegt werden können. So befinden sich Jugendliche mit 18 Jahren mitten in einer Phase, in der sie von ihren Eltern unabhängig werden, sich ihrer Identität bewusst werden und sich mit ihrer Berufswahl auseinandersetzen.

Was bedeutet „erwachsen sein“?

Das Bild vom Erwachsenwerden hat sich mit der Zeit sehr verändert. Früher wurde beispielsweise eher an Familienplanung gedacht als heute. Das erkennt man oft daran, dass die Oma erzählt: „In deinem Alter hatte ich schon zwei Kinder.“ Man selbst hat aber gerade erst mit dem Studium angefangen.

Diese Veränderung kommt dadurch zustande, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Dazu gehören sowohl historisch-zeitgebundene Ereignisse als auch technische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Krisen oder Katastrophen spielen ebenso eine Rolle. Das Alter steht also nur stellvertretend für unbekannte Einflüsse und ihre Interaktion. Nicht bei jedem Menschen lässt sich die psychische Reife messen, um so eine „Volljährigkeit“ festzustellen. Individuelle Einflüsse haben große Auswirkung auf die gesamte Entwicklung.

Fest steht auch: Je älter man wird, desto höher die individuellen Unterschiede. Das lässt sich einfach darstellen. Zwischen dem Laufenlernen bei Kindern liegen höchstens ein paar Monate Unterschied. Hier spielt die Gehirnentwicklung eine große Rolle. Je nach Ausreifung geschieht ein bestimmter Lernprozess früher beziehungsweise später. Aus dem Elternhaus ausziehen, heiraten oder gar eine Familie gründen: Der Zeitpunkt dafür kann im frühen Erwachsenenalter stark variieren. Hier geht es nicht mehr um eine Zeitspanne von einigen Monaten, sondern oft um mehrere Jahre.

Zeitpunkt variiert

Am besten zeigt sich das am Alter der Familiengründung. Während das Durchschnittsalter deutscher Mütter bei der ersten Geburt im Jahr 2010 bei 28,9 Jahren lag, stieg es nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts bis 2018 auf 30 Jahre.

Auch das Ausziehen aus dem Elternhaus variiert stark. Allein in Europa gibt es laut einer Eurostat-Statisitk erhebliche Unterschiede. Während Montenegriner erst mit 32,8 Jahren das elterliche Haus verlassen, sind die Schweden mit 18,5 Jahren im Schnitt über 14 Jahre eher dran. Die Deutschen liegen mit 23,7 Jahren noch unter dem europäischen Durchschnitt. Dabei sind junge Frauen (22,9 Jahre) meist etwas früher dran als Männer (24,4 Jahre).

Ein „passendes“ Alter für bestimmte Lebensereignisse wird es wohl nie geben. Das eigene Gefühl ist ausschlaggebend für solche Entscheidungen. Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020