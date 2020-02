Dranbleiben lohnt sich

Ein Instrument zu lernen ist die eine Sache. Das regelmäßige Spielen beizubehalten und nicht die Lust und den Spaß daran zu verlieren ist die andere. Vor zwölf Jahren habe ich begonnen, Trompete zu spielen. Anfangs hatte mir die Geige sehr gut gefallen, so dass ich mir auch vorstellen konnte, dieses Instrument zu lernen.

Als ich mit meinen Eltern jedoch einen recht schrägen Auftritt zu hören bekam, stand schnell fest, dass die Trompete unseren Ohren besser gesonnen war. Mit großer Euphorie begann ich das Trompetespielen zu lernen. Es fühlte sich einfach cool an, das zu erlernen, was meine Eltern auch von Kindesbeinen an spielten.

Gemeinsam mit meinem großen Bruder begann ich Unterricht zu nehmen. Ich die Trompete, er die Posaune. Anfangs spielten wir in einem Jungbläser-Chor. Dann bekamen wir Privatunterricht, spielten neben dem Posaunenchor in einem Orchester oder traten mit den Jahren als Duo oder gemeinsam mit der Familie auf.

Mitglied des Posaunenchors

Es gab in den Jahren aber auch immer wieder Phasen, in denen ich die Trompete am liebsten im Koffer in der Ecke hätte stehenlassen, an denen es mir zu viel war, drei Mal in der Woche mehrere Stunden Trompete zu spielen. Hatte ich samstags Privatunterricht, spielte ich am Sonntag in der Kirche im Gottesdienst. Im Posaunenchor hatte ich die C-Stimme gelernt. Für das Orchester brauchte ich jedoch die B-Stimme, musste also jeden Ton noch einmal neu lernen.

Darin sah ich nicht immer einen Sinn, um ehrlich zu sein. Wie gut erinnere ich mich an all die Übungsstunden, die mich manchmal den ein oder anderen Nerv kosteten, weil es einfach nicht so klingen wollte, wie ich oder mein Trompetenlehrer es gerne gehabt hätten. Doch auch diese Phasen gingen vorbei, und es lohnte sich, dran zu bleiben.

Denn an sich machte es mir großen Spaß, zusammen mit anderen Bläsern in einem Chor zu spielen, mit mehreren Stimmen, die zusammen harmonierten. Musik ist eine weltweite Sprache, die jeder versteht, ohne sie erlernen zu müssen – außer man möchte die Noten lesen, um ein Instrument zu spielen. Heute, nach zwölf Jahren, bin ich sehr froh, damals an den motivationslosen Tagen meine Trompete trotzdem aus dem Koffer ausgepackt zu haben. Trotz meines Studiums spiele ich immer wieder gerne Trompete und mag es in meinen Chor zurückzukommen, wenn ich wieder mal in der Heimat bin.

Erlernen der B-Stimme

Selbst das Erlernen der B-Stimme hat sich im Nachhinein gelohnt. An meiner Hochschule gibt es eine Jagdhorn-Bläsergruppe, in der ich die B-Stimme anwenden muss. Hierbei komme ich mit Menschen zusammen, die ich noch nicht so gut kenne, immer wieder sieht man neue Gesichter, und doch spielt man harmonisch miteinander verschiedene Stücke, was einem ein tolles Gefühl gibt. Jedes Lied hat seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Stimmung.

Mit den Jahren brauche ich bei manchen Liedern gar nicht mehr auf die Noten zu achten, da ich meine Stimme auswendig im Kopf habe, auch wenn ich sie lange Zeit nicht mehr gespielt habe. Manche Stücke verbinde ich mit Ereignissen, wie meiner Konfirmation oder anderen Festtagen, an denen ich sie gespielt habe.

Nicht nur das eigene Musizieren mit der Trompete oder der Gitarre nimmt einen wichtigen Platz in meinem Alltag ein. Von klein auf hatte ich verschiedene Lieblingsbands und Sänger, die mit den Jahren wechselten.

Wenn ich morgens aufstehe, schalte ich beim Frühstücken gerne das Radio ein oder streame über Spotify meine Playlists. Auf dem Weg zur Hochschule, beim Lernen oder auch abends, wenn ich von meinem Tag abschalten möchte, ist die Musik ein stetiger Begleiter. Die Songs, die ich höre, variieren je nach Laune.

Oft mache ich sie von ihren Lyrics abhängig, wie sie eben zu meiner Situation passen, etwa ob ich gerade einen Motivationskick brauche, oder ein Lied zu einem Thema, das mich aktuell beschäftigt.

Sind es die aktuellen Charts, Lieder, die ich schon seit Jahren immer wieder höre, oder doch mal etwas ganz Neues, wie Metal, die Musikrichtung meines Freundes, die ich erst mit ihm etwas besser kennenlernte.

Ein Instrument zu spielen bringt auf jeden Fall viele Vorteile mit sich. Es ist oft ein guter Ausgleich, um abschalten zu können, sich mit anderen Menschen und Musikbegeisterten zu treffen und fern vom Alltagsgeschehen für eine gewisse Zeit die kleinen Problemchen und Sorgen zu vergessen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020