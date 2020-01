Die berühmte Schwelle zur Volljährigkeit

Viele Jugendliche fiebern ihrem 18. Geburtstag entgegen. Sie wollen endlich frei und unabhängig sein. Die offensichtlichsten Vorteile sind da zum einen das Wahlrecht. Ab sofort dürfen sie bei der Politik aktiv mitentscheiden.

Außerdem darf man endlich alleine Auto fahren, sofern man einen Führerschein besitzt, und solange ausgehen, wie es einem beliebt, ohne irgendwelche Aufsichtszettel von den Eltern unterschreiben lassen zu müssen. Der Staat erachtet einen als voll geschäftsfähig, man darf ausziehen, heiraten und ist von der Schulpflicht entbunden. Diese Rechte sind alle im zweiten Paragraf des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgehalten. Die Volljährigkeit gilt aber nicht immer pauschal, sondern kann für Personen mit geistigen Behinderungen eingeschränkt oder gar nicht gelten.

Bis 1875 definierte das Neue Römische Recht die Volljährigkeit auf 25 Jahre. Kaiser Wilhelm senkte am 17. Februar 1875 im Reichsgesetz die Altersgrenze auf 21. Diese Zahl findet sich auch heute noch in manchen Ländern wieder. In drei amerikanischen Bundesstaaten ist man erst ab 21 Jahren erwachsen. Nach knapp 100 Jahren wurde die Volljährigkeit auf die bis heute geltenden 18 Jahre gemindert, in der DDR mit dem „Gesetz über die Herabsetzung der Volljährigkeit“, welches am 22. Mai 1950 in Kraft trat. Die BRD führte ein vergleichbares Gesetz erst im Juli 1974 ein, bis dahin mussten die Jugendlichen sich bis zu ihrem 21. Lebensjahr gedulden.

Die Gründe für die stetige Herabsetzung der Volljährigkeit sind zum einen die veränderten Lebensgewohnheiten, welche einen Einfluss auf den Reifeprozess haben. Im Laufe der Jahrhunderte erforschten Psychologen immer mehr die menschliche Entwicklung und erlangten neues Wissen.

Eine Identität erarbeiten

Eine solche Erkenntnis ist im Stufenmodell der psychologischen Entwicklung der amerikanischen Psychoanalytiker Erik H. und Joan Erikson dokumentiert: Erik H. Erikson gliederte die Entwicklung in acht Stadien, die die verschiedenen Phasen eines Heranwachsenden beschreiben. Wer laut Erikson in der Jugend keine Identität erarbeitet, hat ein großes Problem, da der Weg ohne eine Rollenfindung häufig in Alkohol- und Drogenmissbrauch führt. Jugendliche wollen und sollen auch mit möglichst vielen Erfahrungen konfrontiert werden, um entscheiden zu können, mit welchen Werten und Meinungen sie sich identifizieren können.

Diese Krisen, in denen man sich häufig während der Zeit des Heranwachsens befindet, wertet Erikson als Chance. Psychologen gehen davon aus, dass die körperliche Reifung im Alter von 20 Jahren abgeschlossen ist, die seelische dagegen erst mit etwa 25.

Die geschlechtsspezifische Reife wurde von Psychologen ebenfalls unter die Lupe genommen. In Ländern wie Pakistan sind Frauen bereits mit 16 Jahren erwachsen, Männer erst mit 18 Jahren. In Luxemburg und Polen beginnt die Volljährigkeit mit 18. Wer jedoch davor heiratet, ist ab dem Beginn der Ehe erwachsen. Schottland ist einer der wenigen Länder, in denen man schon mit 16 Jahren mündig ist. In den allermeisten Staaten der Erde liegt das Volljährigkeitsalter bei 18 Jahren.

Doch auch junge Menschen können erwachsene Entscheidungen treffen und sich den Konsequenzen ihres Handelns bewusst sein. Denn man wird nun mal nicht automatisch über Nacht erwachsen, nur weil man plötzlich 18 Jahre alt ist und jetzt „alles machen kann, was man will.“ Manch einer wird wohl nie erwachsen werden, ganz gleich, welche Zahl die Glückwunschkarte zum Geburtstag ziert.

Von Franziska Hurler

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020