Bereit, die Welt zu erobern?

„Dieses Jahr fahre ich allein in den Urlaub“ – schon irgendwie ein komischer Satz. Das war er zumindest für Lisa Tripps, als sie das erste Mal ohne Familie in den Urlaub gestartet ist. Aus ihren Erfahrungen hat sie Tipps zusammengestellt, damit dieser erste Schritt in ein eigenständigeres Leben auch wirklich ein guter wird:

Sobald das Reiseziel feststeht, ist schon mal eine große Entscheidung gefallen. Doch noch wichtiger ist: Wie komme ich dort hin? Und wo werde ich überhaupt übernachten? Bei der Anreise lohnt es sich auf jeden Fall, genauer hinzuschauen. Und dabei spielt nicht immer allein der Preis die entscheidende Rolle.

Wer zum Beispiel nach Paris möchte, sollte lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zug oder Flugzeug anreisen. Falls man doch mit dem Auto anreisen sollte, empfiehlt es sich, nicht den teuren Porsche seines Vaters zu nehmen. Sonst kann er danach die ein oder andere Macke mehr haben – in Paris gibt es nämlich so manche inoffizielle Verkehrs- und Parkregel.

Entscheidet man sich für eine Interrail-Reise, ist es gut zu wissen, dass man bei vielen Scannern mit diesem Ticket nicht durchkommt. Ist Personal in der Nähe, ist das kein Problem, denn das Interrail-Ticket ist ja gültig. Steht man aber in aller Früh um halb sechs allein an einem Bahnhof, könnte das durchaus zu einem Problem werden. Allgemein ist gerade beim Interrail-Flexi-Pass zu erwähnen, dass nicht jedes Bahnunternehmen so flexibel ist, wie der Pass verspricht. Also lieber einmal früher reserviert, als zu spät.

Bei der Unterkunft lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Meine eigene Erfahrung hat gezeigt: lieber ein Hotel als eine Privatunterkunft, weil das Risiko, eine verschimmelte, nasse Wohnung vorzufinden, bei einem Hotel durchaus geringer ist. Gute Bewertungen heißen nicht immer gute Zustände.

Ein anderer nennenswerter Punkt ist, nicht zu viel Programm einzuplanen, gerade wenn man nur ein bis zwei Tage in einer Stadt verweilt. Man lebt entspannter und kann den Urlaub genießen, anstatt sich abzuhetzen. Wichtig ist es zudem, sich vorher genau über die Stadt zu informieren, in die man reist. Auch über Viertel, die man als Tourist nicht aufsuchen sollte.

Was bei all dem Trubel nicht schadet, ist ein Blick auf sein Geld. Am Besten, man hat immer irgendeine Tasche oder einen Rucksack dabei und trägt seine Wertsachen, wie Handy oder Geldbeutel, nicht in seinen Hosentaschen. Denn selbst, wenn es nur rausrutscht, es gibt nicht überall nette Menschen, die diese Sachen abgeben.

Beim Thema Geld ist es außerdem von Vorteil, seine Ausgaben zu kontrollieren. Gerade das Metro-Fahren kann auf längere Sicht schnell teurer werden, als gedacht. Vor dem Antritt der Reise sollte man mit der Bank abklären, ob noch eine Auslandssperre auf dem Konto aktiviert ist. Nicht, dass man plötzlich eine böse Überraschung erlebt, und ohne einen Cent, allein in einer fremden Metropole steht.

Egal, ob Städte- oder Naturtrip, eine sichere wie gut durchdachte Planung und das Mitführen aller wichtigen Unterlagen für Reise und Unterkünfte kann nur hilfreich sein.

von Lisa Tripps /

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019