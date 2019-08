Auf Smartphone-Entzug

7.30 Uhr: Penetrantes Klingeln erfüllt den Raum. Doch irgendwas ist anders, denn ich werde nicht wie gewohnt von dem monotonen Surren meines Smartphones geweckt. Stattdessen sorgt mein Wecker – der die letzten Jahre wie ein Fußballspieler auf der Reservebank auf seinen Einsatz gewartet hat – dafür, dass ich langsam die Augen öffne.

Noch nicht mal richtig wach, greift mein linker Arm reflexartig zum Nachttisch. Mein Unterbewusstsein ist in freudiger Erwartung, mein Gehirn gleich mit der vollen digitalen Dröhnung zu versorgen. Doch ich greife ins: Nichts.

Mein Selbstversuch startet. Fünf Tage lang Smartphone-Fasten. Wann ich zuletzt einen Tag ohne Handy verbracht habe? Ich weiß es nicht. Keine „WhatsApp“-Nachrichten, kein mobiler Kalender, keine Wettervorhersage – ich könnte die Liste ewig weiterführen. Schließlich begleitet mich mein kleiner digitaler Freund seit Jahren durch den Alltag – 24/7.

Smartphonejunkie

Doch damit bin ich kein Einzelfall, sondern vielmehr beispielhaft für die heutige Gesellschaft. Denn während das Handy früher noch ein einfacher Gebrauchsgegenstand war, ist es heute weitaus mehr. „Wir telefonieren im Schnitt nur noch sieben Minuten am Tag“, so der Professor und Mitentwickler der Menthal-App, Alexander Markowetz in seinem Buch „Digital Burnout“. Stattdessen zeigen wir der Welt, was wir frühstücken, lassen uns durch die Stadt navigieren oder tippen Mails. Als Apple 2012 das iPhone auf den Markt brachte, fiel damit der Startschuss zur Handyrevolution. Laut Markowetz gab es 2018 ungefähr 57 Millionen Smartphone Besitzer in Deutschland. Während der Busfahrt würde ich normalerweise durch Nachrichten-Apps scrollen und meinen Lieblingssongs auf der Musik-App „Spotify“ lauschen.

Doch heute beobachte ich einfach nur meine Mitmenschen und das nicht durch „Instagramstories“, sondern ungefiltert und analog. Schnell fällt mir auf: Der Junge mit Baseballcap, die zwei Frauen und sogar der ältere Herr mit Aktenkoffer, alle beugen sich übers Smartphone. Laut der Menthal-Studie entsperren wir unsere Smartphones im Schnitt 53 Mal am Tag.

Da fragt man sich, gibt es 53 rationale Erklärungen, die diesen hohen Konsum rechtfertigen? Nein, meint Markowetz. Ein Großteil der Nutzung geschähe unbewusst. Durchschnittlich drei Stunden verbrächten wir täglich mit unserem mobilen Freund. Das sind 45 Tage im Jahr!

Keine Frage: Wir lieben unsere Smartphones. Für Einige ist das Handy der beste Freund, engster Vertrauter oder die große Liebe. So wie für Aaron Chervenak, der in Las Vegas sein Handy heiratete.

Doch wie kommt es dazu, dass wir einem technischen Gerät eine so enorme Bedeutung zuschreiben? Die Psychologen der Menthal-Studie machen die Nachrichten, die wir empfangen, dafür verantwortlich. Jede Nachricht ist eine Bestätigung, dass an einen gedacht wird und vermittelt so emotionale Verbundenheit.

Für eine Eheschließung reicht es bei mir noch nicht. Dennoch: Ich verbringe viel Zeit am Handy. Im Vorfeld habe ich mein Nutzugsverhalten beobachtet. Zwei bis drei Stunden pro Tag kamen dabei ans Licht. Zwei bis drei Stunden, die ich jetzt anders fülle: Am Morgen nehme ich mein Frühstück bewusst war und lasse mich nicht von den Sozialen Medien berieseln. Am Abend konzentriere ich mich mehr auf das Gespräch mit Freunden.

Was machen meine Freunde?

Zugegeben, so ganz offline bin ich nicht. Wichtige Nachrichten tausche ich per E-Mail aus.

Das wäre anders nicht möglich gewesen. Am Ende des zweiten Tages bin ich fast ein bisschen enttäuscht: Ist es wirklich so einfach, auf das Smartphone zu verzichten? Der Fachverband Sucht nennt als mögliche Symptome für eine Handysucht Halluzinationen, Gereiztheit oder Schweißausbrüche. Doch weder hatte ich mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Noch sah ich Dinge, die eigentlich nicht existierten. Super! Jetzt also der Beweis: kein Smartphonejunkie.

„Error“, zeigte mein Mail-Account am dritten Tag an. Nun war ich endgültig von der Außenwelt abgegrenzt. Eine einfache technische Störung, die bei mir eine große Unruhe auslöste. No-Mobile-Phone-Phobia lautet das Fachwort dafür. Sie ist eine Begleiterscheinung der Handyabhängigkeit und bezeichnet die Angst, ohne Mobiltelefon unerreichbar zu sein. Vor allem junge Menschen sind betroffen. Nomophobiker befürchten, Informationen zu verpassen oder von Interaktionen ausgeschlossen zu sein. Vor kurzem noch belächelt, kann ich das Gefühl jetzt nachvollziehen. Ja, ich vermisse den Vibrationston meines Handys. Was machen meine Freunde gerade? Verpasse ich Wichtiges? Doch das Smartphone bleibt im Schrank – einfach ist anders.

An Tag vier geht es für mich für ein Uniprojekt nach Erfurt. Das Ticket habe ich nicht auf meinem Handy, sondern ausgedruckt in meinem Rucksack. Die vier Stunden im Zug verbringe ich mit einem Buch.

Was mir zu Beginn nichts ausmachte, fällt mir zunehmend schwerer. Ich sehne mich nach meinem digitalen Freund. Besonders als ich in Erfurt ankomme und nicht, wie verabredet, eine Kommilitonin auf mich wartet.

Was jetzt? Ich weiß doch gar nicht, wo ich hinmuss? Ich gestehe: Die Versuchung war groß, zum Handy zu greifen. Ein Kurzes „Wo bist du?“ und das Problem wäre gelöst gewesen. Noch in der Überlegung höre ich die lauten Rufe meiner Kommilitonin vom anderen Ende des Bahnhofs.

Das Leben im Hier und Jetzt

Am Ende meiner Smartphone-Abstinenz muss ich mir eingestehen, dass ich die Zeit auch ein bisschen genossen habe. Nicht immer erreichbar zu sein, macht das Leben im Hier und Jetzt einfacher.

Dennoch bin ich so aufgeregt wie früher an Weihnachten, als ich am letzten Abend meines Experiments meinen kleinen Freund befreie. Ich freue mich auf ungelesene Nachrichten, auf meine Lieblings-„Instagram-Accounts“.

Ich freue mich auf die volle digitale Dröhnung. Und endlich habe ich mein Smartphone wieder in der Hand. Oder hat mein Smartphone mich in der Hand?

