Auf Schienen durch Europa

Es ist 0.30 Uhr, irgendwo in Frankreich. Unser heutiger Schlafplatz: der Boden vor dem Bahnhofsgebäude in Mulhouse-Ville. Hinter uns eine siebenstündige Busfahrt, neun Kilometer zu Fuß, mit 14 Kilo auf dem Rücken. Vor uns eine unruhige Nacht auf versifftem Boden, der noch unbequemer schien, als das Hostelbett in Venedig. Die letzte Mahlzeit ein Schokobrötchen aus dem Zehnerpack, den wir irgendwo auf dem Weg gekauft hatten. Nicht, weil er besonders lecker aussah, sondern weil er von den überteuerten Bahnhofsnacks der günstigste war. Ja, auch ich hatte mir eine Interrail-Reise romantischer vorgestellt. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Es sollte nicht die einzige Nacht dieser Art bleiben.

Abenteuerlust stillen

Vor ziemlich genau zwei Jahren brach ich zusammen mit einer Freundin zu einer dreiwöchigen Reise auf. Im Gepäck: Die Idee, mit dem Zug durch Europa zu fahren, immense Abenteuerlust, die gestillt werden wollte, und ein Ticket, das uns das ermöglichte. Der Interrailpass, welcher je nach Reiseplänen ganz individuell gewählt werden kann, bietet die Möglichkeit, Europa auf Schienen zu entdecken.

Den Transport abgedeckt, muss man sich dann nur noch um Übernachtungsmöglichkeiten kümmern. Entweder man legt im Vorhinein eine genaue Route fest und kümmert sich um Unterkünfte. Oder man setzt sich einfach in den Zug und steigt da aus, wo es einem gerade gefällt. Wir hatten uns für die „Angsthase-Variante“ entschieden. Da wir in der Hochsaison reisen wollten, keine schlechte Idee, denn für gewisse Strecken reicht der Interrailpass nicht aus und man benötigt eine zusätzliche Reservierung. Der Plan: Pizza und Pasta in Italien, Sightseeing in Paris, Zwischenstopp in Spanien, Sonne tanken in Portugal – drei Wochen lang die Freiheit und Vielfalt Europas genießen.

Zugegeben, bei fast 20 Zugfahrten kann man sich nicht mehr an jede Einzelne erinnern. Doch unsere allererste Zugfahrt werde ich nie vergessen. Da wir uns ein teures Hostelzimmer in Venedig sparen wollten, entschieden wir, durch die Nacht zu fahren. „Ach, da kann man doch gut im Zug schlafen.“ Falsch gedacht. Die Kabine teilten wir uns mit einem älteren Ehepaar und zwei Asiaten. Oder anders ausgedrückt: sechs Personen, zwei Koffer, vier Rucksäcke, Jacken, Schuhe – alles verteilt auf knapp fünf Quadratmetern. Die siebenstündige Fahrt wurde dann damit verbracht, eine gemütliche Schlafposition zu finden und ab und an für 10 Minuten weg zu nicken. Immer wieder die Frage: Noch Österreich oder doch schon Bella Italia?

„Nächster Halt: Venedig.“ Euphorisch verließen wir das Bahnhofsgebäude. Direkt wurden wir von einem unglaublichen Panorama überrascht. Das typische Bild von Venedig – das für uns ziemlich surreal war, schließlich waren wir doch in Würzburg eingestiegen, hatten die Fahrt über nur in die Dunkelheit gestarrt und ein paar Stunden später jetzt das: eine ganz neue Welt, wie aus einer anderen Zeit.

Google Maps und Venedig?

Der Mund blieb offen stehen, die Augen leuchteten und die Vorfreude stieg. Jetzt mussten wir nur noch unser Hostel finden, doch das war leichter gesagt, als getan. Wer schon mal versucht hat, sich mit Hilfe von Google Maps durch Venedig navigieren zu lassen, weiß, wovon ich rede. Die kleinen Gassen und Brücken waren auf der digitalen Karte schwer zu erkennen – und sorgten damit für Verwirrung. Doch nach einer Weile und ein paar „Oh, ich glaube, wir müssen doch in die andere Richtung“ standen wir dann endlich vor unserem Hostel, das, sagen wir mal, nicht ganz so einladend aussah. Nachdem wir uns ein paar Tage lang Venedig und Mailand angeschaut und das italienische Flair genossen hatten, ging es für uns über die Schweiz weiter nach Paris. Mit im Gepäck: kalte Pizza aus Italien – der beste Zugsnack überhaupt.

Das „typische Paris-Programm“

Die Bahnhofsbodennacht halbwegs gut überstanden, kamen wir frühmorgens in Paris an. Einmal Sacre Coeur und Notre Dame abklappern, Mona Lisa suchen im Louvre, über die Aussicht vom Eiffelturm staunen und Crêpes und Macarons essen, bis wir fast platzten. Doch was mir für immer in Erinnerung bleiben wird: das wohl kleinste Badezimmer der Welt – vorwärts rein und rückwärts raus, weil umdrehen war nicht drin.

Im Anschluss ging es in die spanische Hauptstadt. Vorher legten wir allerdings einen Zwischenstopp in Barcelona ein, welcher aus einem Cocktail und – Achtung Überraschung – einer erneuten Nacht auf dem Boden bestand. In Madrid machten wir dann Bekanntschaft mit der spanischen Hitzewelle und verbrachten dementsprechend den Großteil unserer Zeit im Retiro Park. Dann hieß es für uns: im Nachtzug nach Lissabon. Ein ziemlich verrücktes Gefühl, wenn man im Schlaf auf einmal das Land wechselt.

Sonne satt in Portugal

Für Lissabon und Porto hatten wir uns nicht viel vorgenommen. Sechs Tage verbrachten wir mit unserer gemeinsamen Kachelbegeisterung, kamen dabei voll auf unsere Kosten und genossen außerdem – zum ersten Mal auf unserer Reise – ein paar Tage am Strand. Dabei kam richtiges Urlaubsfeeling auf.

Nicht falsch verstehen, eine Interrail-Reise ist eine tolle Art zu verreisen, aber wer sich darunter einen entspannten Urlaub vorstellt, liegt falsch. Hin und wieder ist es anstrengend, dreckig und nervenaufreibend. Dennoch: Europa auf Schienen zu entdecken, ist wahnsinnig aufregend. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, heute in einer Stadt aufzuwachen und zu wissen, dass man morgen in einem anderen Land die Augen aufmacht. Freiheit pur! Und wer sich fragt, warum wir nicht im Bahnhof geschlafen haben: Teilweise werden die Bahnhöfe in Europa nachts zugeschlossen – man lernt nie aus auf Reisen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019