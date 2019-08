Zwei Tage lang beste Stimmung

Igersheim.Das Igersheimer Gassenfest ist volljährig geworden: Die 18. Auflage dieser über die Region hinaus beliebten Veranstaltung lockte bei besten äußeren Bedingungen am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die Taubertalkommune. Die Stände der zwölf Vereine, die kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen europäischen Ländern im Angebot hatten, waren an beiden Tagen stark frequentiert. Auf sehr großes Interesse seitens der Besucher stießen die Auftritte der Straßenkünstler, die auf dem Gassenfest im Übrigen Premiere hatten. Und auch das musikalische Angebot traf wieder voll und ganz den Geschmack der Besucher. ktm

