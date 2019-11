Zwei Rockbands im Einsatz für den Wald

Igersheim.Im Bürgerhaus gibt’s am 23. November ein besonderer Abend statt: Ein Benefiz-Rockkonzert mit „Devil May Care“ und „Bob Ross Effect“ plus Infoevent über den aktuellen Zustand des Waldes.

Angeregt durch die „Fridays for future“-Bewegung und die vielen Debatten über die Umwelt, entstand das Konzept „Rock for wood“. Gemeinsam entwickelten Klemens Aubele, Max Rügamer, Georg Schumann und das Team vom Bürgerhaus die Idee, auch einmal über die Probleme in den heimischen Wäldern zu informieren. Denn Klimaschutz und Umweltbewusstsein beginnen dort, wo man lebt und selbst aktiv sein kann.

Bevor und während die Bands auf der Bühne rocken, wird Förster Klemens Aubele in einem gesonderten Ausstellungsbereich über seine Arbeit erzählen und aufklären. Er steht den ganzen Abend gerne für persönliche Fragen und Gespräche zur Verfügung. Der Gewinn des Abends geht komplett in ein Gemeinschaftsprojekt der Igersheimer Bürger. Auf einer durch den Borkenkäfer zerstörten, ehemaligen Fichtenfläche können engagierte Waldfreunde gemeinschaftlich einen neuen und vor allem stabilen Laubwald pflanzen. Dieses „Bürgerwäldle“ soll vor allem dem Erhalt seltener Baumarten wie Elsbeere, Speierling oder Wildobst dienen.

Mächtige Gitarrenwände

„Devil May Care“ aus Würzburg stehen seit Jahren für mächtige Gitarrenwände, fette Rocksongs und wunderbare Melodien. Die Stimme von Sänger Tim ist weich und hart zugleich – dabei niemals langweilig oder gewöhnlich. Die eigenen Songs handeln von starken Emotionen und alltäglichen Problemen. Seit Jahren sind „Devil May Care“ sehr engagiert für wohltätige Organisationen, wie „Viva von Aqua“ und „Sea Shepherd“ – zuletzt halfen Sie auch beim „Beach Clean Up“ am Main-Ufer in Würzburg. Daher war auch keine lange Überzeugungsarbeit von Nöten, um die vier Jungs mit ins Boot von „Rock for wood“ zu holen.

„Bob Ross Effect“ spielen melodischen Punkrock mit viel Power und Herz. Das Trio durfte in diesem Jahr das große Musikfestival „Mission Ready“ in Giebelstadt vor mehreren tausend Zuschauern eröffnen. Zurecht – denn emsig und mit viel Leidenschaft bereichern „Bob Ross Effect“ seit Jahren die deutsche Musikszene.

Auch über die Landesgrenzen hinaus sind die Würzburger bereits gereist und haben dort viele Menschen von ihren Qualitäten überzeugt. Überzeugen mussten wir die Jungs allerdings überhaupt nicht bei unserer Aktion mitzumachen. Wie „Devil May Care“ verzichten sie auf die Gage und erhalten nur einen Ausgleich für ihre Anreise- und Unkosten.

Wer das Projekt „Rock for wood“ unterstützen wollen, kommt am 23. November ins Bürgerhaus Igersheim ab 19.30 Uhr. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

