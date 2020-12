Neuses.Auf einer Streuobstwiese bei Igersheim-Neuses wurden in der Nacht auf 10. Dezember zwei Obstbäume mutwillig zerstört. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um denselben, der vor gut einem Jahr eine ähnliche Tat begannen hatte und dabei von einer Überwachungskamera beobachtet worden war. Wer in der Nacht zum 10. Dezember auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird aufgefordert, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, in Verbindung zu setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020