Igersheim.35 Kinder proben hochkonzentriert und in zehn Disziplinen für die Galavorstellungen „Abenteuer Meer“ des Circus Mumm am Freitag, 1. November, um 19 Uhr und am Samstag, 2. November, um 15 Uhr in der Großsporthalle Igersheim. Weitere Informationen unter: www.igersheim.de. Bild: Bürgernetzwerk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019