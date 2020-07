Zusätzlicher Wohn- und Parkraum

Das Projekt „Neues Parken in der Ortsmitte“ nimmt Konturen an. Im Gemeinderat wurde es am Donnerstag vorgestellt.

Neuses. Die Maßnahme, so Bürgermeister Frank Menikheim in seinem Sachvortrag, sei im Rahmen des städtebaulichen Rahmenplans entwickelt worden. Sie sehe sowohl Parkflächen im Freien als auch in einem Parkgeschoss vor, zudem werde auf dem Grundstück Mühlgasse 1 ein Hochbau durch einen Investor mit sechs barrierefreien Wohneinheiten realisiert.

Sechs Mietwohnungen geplant

Der Laudaer Architekt Günter App stellte im Rat das Vorhaben vor. Demzufolge entstünden in der Mühlgasse 1 sechs Mietwohnungen mit einer Größe zwischen 80 und 105 Quadratmetern und jeweils einem Balkon, die barrierefrei über einen Aufzug erreichbar seien. Die oberen beiden Wohneinheiten entstünden dabei m Penthousestil. Das Gebäude werde mit einem Satteldach versehen und passe sich demzufolge gut in die Umgebung ein. Dazu seien drei Stellplätze im Außenbereich vorgesehen.

Unter dem Haus würde, so App weiter an die Adresse der Mitglieder des Bürgerparlaments, eine Tiefgarage mit 13 Stellplätzen, die eine Breite von 2,50 Meter und eine Länge von fünf Metern hätten, geschaffen. Die Einfahrt dazu erfolge von der Bad Mergentheimer Straße aus, die Ausfahrt führe in Richtung Möhlerplatz. Die besondere Herausforderung dieses Projekts liege für ihn unter anderem darin, einen Höhenunterschied von etwa 90 Zentimetern ausgleichen zu müssen.

Frank Menikheim begrüßte ausdrücklich dieses Konzept als „gute Lösung“, die zu einer „wesentlichen Aufwertung der Ortsmitte“ führe. Mehr Wohn- und Parkraum – genau das habe man gewollt.

Für Peter Ruess gestaltet sich die Wohnbebauung als „sehr erfreulich“. Er sprach sich dafür aus, auf eine entsprechende Beleuchtung zu achten, damit auch dem Sicherheitsgedanken Rechnung getragen werde. Und weiterhin meinte er, auf jeden Fall auf eine entsprechende Breite der Parkplätze zu achten. Sollte es hierbei eng werden, könnte man „im Extremfall auch auf einen Parkplatz verzichten“, so seine Auffassung. Auch sein Kollege Josef Gabel schloss sich dem Wunsch an, notfalls auf einen Parkplatz weniger zurückzugreifen.

„Gelungenes Projekt“

Auch Karl Limbrunner sprach „von einem gelungenen Projekt“, durch das innerorts „ein weiterer Schandfleck verschwindet“. Er bemängelte allerdings den Umstand, dass es direkt an der Bebauung zu wenig Stellplätze für die insgesamt sechs Wohneinheiten gebe. Er fragte nach, ob es denn denkbar sei, in der Tiefgarage noch weitere solcher Stellplätze anzubieten. Dies verneinte der Schultes, der betonte, dass auf eine Trennung von kommunalem und privatem Bereich strikt zu achten sei, zumal es für die öffentlichen Parkplätze finanzielle Zuschüsse gebe, die bei einer Vermischung wegfielen.

Der Bürgermeister hon hervor, dass man in diesem Zusammenhang Kompromisse eingehen müsse und es nicht einfach sei, es allen Seiten recht zu machen. Es seien etliche Varianten durchgesprochen worden, schlussendlich habe man sich auf die vorliegende geeinigt. Menikheim ergänzte, dass es wichtig sei, den Parkraum an dieser Stelle zu schaffen, nachdem am Möhlerplatz nach dessen Umgestaltung Stellplätze wegfielen. Unterm Strich würden so zentrumsnah mehr Parkplätze geschaffen, die kostenlos angeboten würden mit einer Höchstparkddauer von zwei Stunden in der Tiefgarage und 60 Minuten im Freien.

Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung ermächtigten die Räte Bürgermeister Frank Menikheim zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Gesamtvorhaben, sofern die eingereichten Baugesuchsunterlagen der Darstellung im Rahmen der vom Gremium vorgetragenen Präsentation entspricht. Des Weiteren wurde der Rathauschef mit der Einreichung des Baugesuchs für das gemeindliche Bauvorhaben (Parkgeschoss) beauftragt.

Keine Abweichungen mehr

Mit Abweichungen sei, so Menikheim, im Übrigen nicht mehr zu rechnen, da die Fertigstellung der Unterlagen durch das Architekturbüro App unmittelbar bevorstehe. Im Anschluss könnten selbige dann prompt unterschrieben und eingereicht werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020