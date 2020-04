Zeichen der Wertschätzung für „Helden des Corona-Alltags“

Igersheim.Rechtzeitig vor Ostern überbrachte Bürgermeister Frank Menikheim persönlich die ersten Dankes-Präsente an Igersheimer „Helden des Corona-Alltags“.

Zum Auftakt der von der ganzen Gemeinde getragenen Spenden-Aktion überbrachte er für alle 186 Mitarbeitenden im Seniorenzentrum und bei den Seniorendiensten Schönblick je einen Einkaufsgutschein, Osterei und -hasen einen persönlichen Ostergruß.

Marie-Christin Susset von der Heimleitung freute sich sichtlich über diese persönliche Osterüberraschung in schwierigen Zeiten. Bürgermeister Frank Menikheim machte deutlich, wie wichtig diese Einrichtung mit über 100 Betten, Seniorendienst und Tagesbetreuung für Igersheim sei und gab seiner großen Hoffnung Ausdruck, dass sie mit den hier betreuten und aufgrund ihres Alters sicher besonders gefährdeten Mitbürgern sowie den Mitarbeitenden von der Corona-Pandemie verschont bleiben möge.

Deshalb sei diese Einrichtung auch als erste ausgewählt worden, die die durch Spendenmittel finanzierten, liebevoll bestückten Geschenkkörbe mit dem Dank der ganzen Gemeinde zur Weitergabe an die Mitarbeiter bekomme.

Schon seit Tagen stehen in Igersheimer Geschäften die Spendenkässchen, in die Kunden ihre Spende für diese Dankes-Aktion einwerfen können. Auch auf den Konten der Gemeinde gehen die ersten Spenden ein. Mit den laufend gesammelten Spenden sollen wöchentlich Dankes-Präsente für eine andere Gruppe von Helden des Corona-Alltags gekauft und jeweils zum Wochenende überreicht werden.

Die Übergabe der Dankes-Präsente erfolgte in gebührendem Abstand und außerhalb des Seniorenzentrums. Die strengen Schutzvorschriften gelten natürlich auch für die „Osterhasen auf zwei Beinen“, wie Marie-Christin Susset schmunzelnd betonte.

Ihren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung leisten für diese Igerseimer Gemeinschaftsaktion derzeit auch zirka zehn freiwillige Näherinnen und ein syrischer Schneider, die vor Ostern bereits über 300 der begehrten Nasen-Mund-Masken genäht und in die aktuell geöffneten Igersheimer Geschäfte im Ortskern geliefert haben, wo sie gegen Spenden – zusätzlich zum normalen Einkauf – erhältlich sind und maßgeblich zur Finanzierung dieser Dankes-Präsente für Helden des Corona-Alltags beitragen. Martina Treptow, die das Näh-Projekt koordiniert, war bei dieser ersten Geschenk-Übergabe im „Schönblick“ dabei. Eins greift so in Igersheim nun nahtlos ins Andere: Die Spender, die in die aufgestellten Spendenbüchschen ihren Beitrag für diese Dankes-Präsentkörbe werfen, die Näherinnen, die für die gute Sache stundenlang an ihren Maschinen sitzen, die Corona-Helden selbst mit ihrem unermüdlichen oft auch riskanten Einsatz, die Betriebe und ihre Mitarbeiter, die nun füreinander einstehen – alle engagieren sich mit Herzblut.

Die Corporate Identity „Igersheim- unser Lebensmittelpunkt“ wird jedenfalls durch diese über viele Akteure vernetzte, von Gemeinderat Georg Schumann initiierte Gemeinschaftsaktion erlebbar. Frank Menikheim und Martina Treptow zogen nach der Übergabe-Mission mit einem glücklichen Lächeln in die Osterwoche, während Marie-Christin Susset und ihre Mitarbeiter nicht weniger glücklich lächelnd die Geschenke ins Haus trugen.

Wer die vom BürgerNetzWerk koordinierte Aktion unterstützen möchte, findet Infos auf www.igersheim.de sowie Spendendosen in Igersheimer Geschäften im Ortskern und kann auf eines der Konten der Gemeinde Igersheim (Stichwort „Corona-Helden“) spenden: Konto IBAN DE37 6735 2565 0000 0010 81 bei der Sparkasse Tauberfranken oder DE63 6739 0000 0085 0425 05 bei der Volksbank Main-Tauber.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020