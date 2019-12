Wunschkonzert in Harthausen

Harthausen.Die Harthäuser Musikanten veranstalten ihr traditionelles Wunschkonzert am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr im vorweihnachtlich geschmückten Gemeindehaus in Harthausen. Mit ihrem Dirigenten Jürgen Bermanseder möchte die Musikkapelle Harthausen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in das 20. Jahrhundert nehmen. Mit dem Klassiker „Berliner Luft“ aus dem Jahre 1900 über die 50er mit „Rock around the clock“ bis hin zu einem Pur-Party-Hitmix aus den 90ern, werden die Jahrzehnte musikalisch belebt. Die Jungmusiker werden sich ebenfalls zu Beginn des Konzertes präsentieren, und mit ein wenig Glück können die Besucher auch einen Preis gewinnen. Bild: Veranstalter

