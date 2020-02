Wittenstein verkauft Medizinsparte

Igersheim.Wittenstein trennt sich von seiner Medizinsparte: die „Orthofix Medical Inc.“ mit Hauptsitz in den USA übernimmt das medizinische Produktportfolio „Fitbone“ und „Fitspine“ der Wittenstein-Tochter „Intens GmbH“.

Mit der Übergabe seiner Antriebstechnik für den Menschen an den international agierenden Medizinproduktehersteller Orthofix sieht der Igersheimer Mechatronikkonzern dafür größere Entwicklungs- und Marktchancen.

Im Rahmen einer etwa zweijährigen Übergangsphase werde die Produktion zunächst weiter am bisherigen Standort der Wittenstein-Gruppe in Igersheim-Harthausen verbleiben, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Lediglich der Vertrieb erfolge zentral durch die Orthofix-Gruppe. Keine Auswirkungen habe der Verkauf auf die Arbeitsverträge der betroffenen 26 Mitarbeitevon Wittenstein Intens. Das Tochterunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Implantate für die Orthopädie und Traumatologie sowie beherrschbare mechatronische Antriebssysteme für die Medizintechnik.

„Den spezifischen Besonderheiten des Medizintechnik-Geschäftes gerecht zu werden, wird für einen klassisch im Maschinenbau agierenden Konzern wie Wittenstein zunehmend schwieriger“, begründet Dr. Bertram Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der Wittenstein SE, den Verkauf. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und der Eigentümerfamilie sein man zur Überzeugung gelangt, dass die weitere erfolgreiche Entwicklung der Medizintechnik einem in der „Medtec“-Branche etablierten Spezialunternehmen weitaus besser gelingen werde.

Neben der Verantwortung für die Mitarbeiter seien bei den zurückliegenden Verhandlungen mit Orthofix vor allem die Sicherstellung der bestehenden Beziehungen zu Fachkliniken und Patienten im Fokus gestanden. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.02.2020