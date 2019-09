„Wilde Heimat“ lockte zahlreiche Besucher an

Igersheim.Der Heimatverein Messklingenschlapp und der Hegering IV Igersheim hatten ins Kulturhaus eingeladen unter dem Motto „Zur Wilden Heimat“.

Die Vertreter der beiden Vereine wollten dabei sowohl über ihre Aufgaben und Ziele informieren als auch ihren Gästen einen schönen Tag bereiten.

Im direkten Gespräch wurden die vielfältigen Aufgaben der Jäger und des Heimatvereins dargelegt und erklärt – es sei ja mehr, als „nur“ zur Jagd zu gehen oder eben Bildstöcke zu sanieren. Und vom Wirken des Heimatvereins konnten sich die Besucher gleich einen doppelten Eindruck verschaffen, denn das Heimatmuseum war an diesem Tag natürlich geöffnet. Die Jagdhornbläser des Hegerings unterhielten die Besucher mit jagdlichen Klängen.

Schon am Samstag waren die die Jäger und Heimatvereinler aktiv; auf dem Vorplatz des Kulturhauses wurde ein Zelt aufgebaut, Tische und Bänke aufgestellt und natürlich wurde auch schon der Teig für das Brot angerührt, das dann auch im alten Backofen vor dem Kulturhaus gebacken wurde. Frisch zubereitet wurden am Sonntag die warmen Speisen . „Das Reh wurde am Kitzberg erlegt, das Wildschwein auf der Reisfelder Höhe“, erklärte der Hegeringleiter Denis Dallmann.

Und „Schorsch“ Jetzinger stellt heraus, dass der Teig für das Brot natürlich nach dem „Hausrezept“ des Heimatvereins angerührt und ganz traditionell gebacken wurde. Am Sonntag wurde dann der Kuchen im alten Ofen gebacken – Zwetschen- und Apfelblootz, also „Blöötzer aller Art“, wie Jetzinger mit Blick auf die eine oder andere Familie feststellte, die „ihren“ Kuchen zum Kulturhaus brachte, um ihn hier zu backen.

Der Einladung zum „Wilden Igersheim“ folgten zahlreiche Bürger, und im Gespräch mit den Mitgliedern des Hegerings und des Heimatvereins konnten viele Informationen „rübergebracht“ werden. Im entspannten Ambiente des Kulturhauses und bei gutem Essen fiel das alles viel leichter als in der doch eher „schulmeisterlichen“ Atmosphäre eines Vortrages.

