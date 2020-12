Harthausen.In der letzten Sitzung des Jahres würdigte Bürgermeister Frank Menikheim das disziplinierte Verhalten der Einwohner in Corona-Zeiten. Dies verband er mit dem Appell, nicht nachzulassen, denn so gelinge es, über die Wintermonate zu kommen. Weiterhin hob er das sehr gute Miteinander in Verwaltung und Gemeinderat ausdrücklich hervor. „Trotz aller Widrigkeiten haben wir im gemeinsamen Streben nach der besten Lösung wieder sehr viel auf den Weg gebracht, wie auch beim Haushalt für 2021 deutlich wird“, so der Rathauschef.

Für die Fraktionen meinte Georg Schumann, dass man trotz der Umstände „sehr viel Positives wie Gesundheitszentrum und Gastronomie“ auf den Weg gebracht habe. Man habe in der Sache auch mal konstruktiv gestritten, sei aber immer zu einem Ergebnis gekommen. Und vor allem die Ehrenamtlichen hätten auch für „viele kleine Lichtpunkte“ gesorgt. ktm

