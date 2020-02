Wenn’s im Kloster nicht rund läuft . . .

Wenn die Bernsfelder Theatergruppe „Die Äggsbärden“ auf den Plan tritt, ist ein Angriff auf die Lachmuskeln garantiert. Ende März ist’s wieder soweit: Sechs Aufführungen sind vorgesehen.

Bernsfelden. „Nonnenpoker“ lautet der vielsagende Titel der Komödie in drei Akten von Jennifer Hülser. Seit Wochen sind die Schauspieler voller Tatkraft und Motivation bei der Probenarbeit – schließlich soll das Publikum auch bei der dritten Auflage, seitdem das Laientheater in dem Igesheimer Teilort neu belebt wurde, begeistert werden. Denn in den beiden Vorjahren feierten „Die Äggsbärden“ tolle Erfolge, die Hunger auf mehr gemacht haben.

Verborgene Talente

Und so stand es außer Frage, sich rechtzeitig Gedanken dahingehend zu machen, was denn 2020 auf jene Bretter, die die Welt bedeuten, gezaubert werden soll. Herausgekommen ist die Komödie „Nonnenpoker“, in der alle wieder ihr gesamtes schauspielerisches und humorvolles Repertoire in die Waagschale werfen – und in Bernsfelden gibt es in dieser Beziehung einige verborgene Talente.

Und worum geht es in diesem Dreiakter, der insgesamt rund 100 Minuten dauert, unterbrochen von zwei Pausen? Im Kloster ist nichts mehr, wie es mal war. Keine Kirchgänger mehr und das Kloster fällt beinahe auseinander. Doch die Nonnen bringen viele Geheimnisse an den Tag. Wo das Ganze wohl enden wird? An dieser Stelle wird ganz bewusst auf eine Inhaltsangabe des Stückes verzichtet. Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich rechtzeitig ein Ticket für eine der sechs Aufführungen im ehemaligen Kindergarten von Bernsfelden sichern.

Eingefleischte Truppe

Die Laienschauspieler sind eine eingefleischte Gruppe, in der sich jeder auf den anderen verlassen kann und alle ihren Part kennen. Dass es im Team so wenig Fluktuation gibt, beweist, dass alle mit großer Leidenschaft mit von der Partie sind.

In diesem Jahr sind es die Schauspieler Raimund Feser, Johanna Fries, Friedemann Hösel, Petra Lesch, Sandra und Ulrike Mark, Marie und Sylvia Metzger, Sabrina Trunk, Tobias Uhl. Regie führt Heike Hösel, als Souffleusen fungieren Petra Lesch und Sandra Mark. Weiter zum Team gehören im Umfeld Andreas Eck, Emil Hösel, Matthias Lesch, Hubert Metzger und Lenard Metzger.

Die Aufführungstermine des „Nonnenpokers“ im ehemaligen Kindergarten sind: Freitag, 20. März, 19.30 Uhr, Samstag, 21. März, 19.30 Uhr, Sonntag, 22. März, 18 Uhr, Freitag, 27. März, 19.30 Uhr, Samstag, 28. März, 19.30 Uhr, und Sonntag, 29. März, 14 Uhr.

Kartenreservierungen werden ab Montag, 2. März, unter Telefon 09336/997912 im Friseursalon Marita Uhl entgegengenommen. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Spielbeginn.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020