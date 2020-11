Wald bleibt weiterhin ein großes Sorgenkind

Die Wälder in Mitteleuropa befinden sich weiter in einer kritischen Phase. Im Forst rund um Igersheim sieht es kaum anders aus. Der Gemeinderat segnete den Betriebsplan für 2021 einhellig ab.

Harthausen. In der donnerstäglichen Sitzung des Igersheimer Bürgerparlaments in Harthausen erläuterten Karlheinz Mechler, Leiter des Forstamtes Main-Tauber, und Igersheims Revierförster Klemens Aubele die aktuelle Situation.

Lange Trockenphasen, Hitzeperioden sowie ein Defizit an Niederschlägen in drei aufeinanderfolgenden Jahren hätten den Wald in eine bedrohliche Lage versetzt, so die beiden Forstexperten unisono. Der schlechte Gesundheitszustand der Wirtsbäume und die Wärme böten den Schädlingen wie Käfern, Raupen und Pilzen daher günstige Entwicklungsbedingungen. Hiervon seien vor allen Dingen die Fichten, aber auch die Buchen betroffen.

Schnell aus dem Wald entfernen

Die vom Borkenkäfer befallenen Bäume müssten schnell eingeschlagen werden und aus dem Wald gebracht werden, um einer Massenvermehrung entgegenzuwirken, erfuhren die Räte weiter. Das Kronenholz sowie die Wurzeln der abgestorbenen Bäume zersetzten sich rasch, so dass eine recht hohe Gefährdung durch umstürzende oder in sich zusammenbrechende Bäume bestehe. Darüber hinaus sei das Eschentriebsterben in sämtlichen Altersklassen auf dem Vormarsch. Auch hier müssten ständig gefährdete Bäume eingeschlagen werden, um einer Holzentwertung vorzubeugen.

Karlheinz Mechler sprach in seinem Statement von keinen einfachen Zeiten, was den Forst angehe. Es gebe allerdings auch Dinge, die Garanten für eine gewisse Zuversicht seien. „Die Kulturen sind gut angewachsen, hierbei hat es wenig Ausfälle gegeben“, betonte der Forstdirektor.

Im Igersheimer Gemeindewald sei die Situation zurzeit, wie in zahlreichen anderen Kommunen auch, nicht gerade erfreulich. Von den Hitze- und Käferproblemen der letzten drei Jahre seien auch die hiesigen Bäume zum Teil betroffen. So hätte sich der Bestand an Fichten, die im Gemeindewald zuletzt einen Anteil von etwa 13 Prozent ausmachten, durch diese äußeren Umstände um etwa zwei Drittel reduziert. Und auch die Esche, die seit 2008 von einem Pilz stark in Mitleidenschaft gezogen werde, sei bei einem Gesamtanteil von zehn Prozent ein Drittel weniger geworden. Selbst die Buche komme nicht ganz ungeschoren davon, wie Mechler betonte. Sie habe sich um etwa ein Fünftel reduziert – bei einem Anteil von rund elf Prozent.

Bestreben sei, „im Wald aufzuräumen und dann möglichst schnell wieder aufzubauen“, so der Forstamtsleiter, der die Beseitigung des schadhaften Holzes mit einem Augenzwinkern mit einer „Notschlachtung“ verglich. Es müsse alles unternommen werden, um den nachfolgenden Generationen Optionen zu schaffen, den Wald nach ihren Vorstellungen zu nutzen. Deswegen werde man „stabile, resistente Bestände“ ins Auge fassen, um so „Risiken zu minimieren“. Darum versuche man, andere Baumarten, etwa aus dem Mittelmeerraum oder osteuropäischen Gebiete, hierzulande heimisch zu machen. Mechler nannte zum Beispiel Schwarzkiefer, Hasel oder Zeder. Doch auch der Eiche bescheinigte er eine Zukunft, vor allem auch deshalb, weil „es wieder eine Eichelmast gibt“.

Um für die Zukunft wieder besser gewappnet zu sein, gelte es weiterhin, „an den Jungbeständen dranzubleiben“. Die gesamten Maßnahmen werden dafür sorgen, dass man wieder von einem negativen Ergebnis im Wald ausgehen müsse, schließlich „wird auch viel gemacht“.

5600 Festmeter eingeschlagen

Gemeindeförster Klemens Aubele befasste sich anschließend mit dem Vollzug für das laufende Jahr. Der Holzeinschlag habe sich demzufolge auf 5600 Festmeter belaufen, wobei knapp 90 Prozent davon auf „Zwangsnutzungen entfallen sind“. Darüber hinaus seien etwa 11 000 Pflanzungen auf knapp sechs Hektar Wiederaufforstungen vorgenommen worden. Was die Pflegearbeiten angehe, habe auf 8,3 Hektar Jungbestandspflege stattgefunden, auf ungefähr 32,2 Hektar sei eine Schlagpflege durchgeführt worden, auf weiteren 23 Hektar hätten es Kultursicherungen in Form von Ausmähen gegeben.

Betrachte man die Jahre 2019 und 2020, so Aubele, ergebe sich ein jährlicher Fehlbetrag von etwa 85 500 Euro. Auf der Ausgabenseite seien Investitionen in die Kulturen und die Waldpflege notwendig gewesen. Holzerntekosten aus dem Vorjahr seien teilweise erst im laufenden Jahr abgerechnet worden, ebenso seien Beförderungs- und Holzvermarktungskosten zu den neuen Gebührensätzen angefallen. Im Übrigen habe man auch einige Wege, die von der Holzabfuhr stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, wieder instandsetzen müssen.

Betriebsplan für 2021

Dann ging Aubele auf den den Betriebsplan für das kommende Forstwirtschaftsjahr ein. Zunächst skizzierte er einige der Arbeitsschwerpunkte. Dazu zählten der Neuaufbau stabiler und ertragreicher Folgebestände durch Anpflanzung auf den Kahlflächen oder Förderung von Eichennaturverjüngungen in geeigneten Altbeständen, zudem der Erhalt der Mischungen in den Jungbeständen. Ebenfalls werde ein Hauptaugenmerk auf die Nutzung von geschädigten Bäume nach den Kriterien Waldhygiene, Verkehrssicherheit und Werterhalt gelegt. Und zu guter Letzt sei kein aktiver Einschlag von Douglasien vorgesehen, die einen Gewinn von rund 60 000 Euro garantieren würden. Dadurch werde auf den Ausgleich des Forsthaushaltes verzichtet.

Für 2021 sei ein Holzeinschlag von 1700 Festmetern vorgesehen, aktive Hiebmaßnahmen seien lediglich in Laubwandbeständen zur Sicherung der Eichennaturverjüngung geplant. Ins Auge gefasst seien: Durchforstung in jungen Eichenmischbeständen zur Pflege und Stabilisierung der Eichen; Nutzung von geschädigten, abgängigen Eschen im Rahmen der Durchmusterung der Eichenaltbeständen; Verjüngungseingriffe in alten Eichenmischbeständen; Vorratspflege in Eichenaltbeständen im Eichenwald; Durchforstung schwacher Laubstangenhölzer.

Für 2021 sei die Pflanzung von 15 000 jungen Bäumen geplant, dazu gebe es Wiederaufforstungsmaßnahmen, begründete Kulturen aus den Vorjahren sollen auf etwa 20 Hektar ausgemäht werden und außerdem sollen Wuchshüllen zum Einzelschutz von Gewächsen zum Einsatz kommen, wie der Forstfachmann die Räte wissen ließ.

Im kommenden Jahr werde im Igersheimer Gemeindewald mit einem Fehlbetrag von 60 000 Euro (170 000 Euro Einnahmen und 230 000 Euro Ausgaben) gerechnet. Ursachen hierfür seien unter anderem hohe Investitionen in den Waldaufbau. Es sei im Übrigen knapp kalkuliert, was bedeute, die Holzerlöse könnten unter Umständen auch geringer ausfallen. Die Qualität des Laubstammholzes sei erst nach dem Einschlag feststellbar. Auch die Preisentwicklung beim Käferholz sei erst zu diesem Zeitpunkt zu ermitteln. Auf den Einschlag lukrativer Arten wie Eiche oder Douglasie soll 2021 verzichtet werden.

