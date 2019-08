Vorhaben erfolgreich umgesetzt

Stühlerücken im Ortschaftsrat der Gemeinde Neuses: In der konstituierenden Sitzung des Gremiums wurden drei Räte verabschiedet und drei Neue verpflichtet.

Neuses. Der neue Neuseser Ortschaftsrat hat seine Arbeit aufgenommen. Ortsvorsteher Michael Schlund bedankte sich bei der konstituierenden Sitzung bei Rüdiger Hörner, Johannes Nörpel (jeweils fünf Jahre Mitglied) und Martin Eckard (15 Jahre) für deren ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement auf Ortschaftsratsebene und überreichte dem ausscheidenden Trio jeweils ein Präsent.

Im Anschluss skizzierte Michael Schlund nochmals kurz, was in den vergangenen eineinhalb Dekaden in Neuses alles geleistet worden sei.

Zahlreiche Aktivitäten

Hier nannte er unter anderem den Anbau und die Sanierung des Gemeindehauses, die Renovierung der Alten Schmiede, die Verbesserung in Sachen Wasserversorgung, die zweimalige erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, die Feldwegesanierung, den Umbau am Rathaus, die Überdachung der Küche im Gemeindehaus, die Neugestaltung des Spielplatzes sowie den Umbau des kleinen Gemeindesaals.

In diesem Zusammenhang hob Schlund explizit hervor, dass man zweimal erfolgreich beim Spendenportal der Volksbank teilgenommen und knapp 1400 Euro für den Spielplatz und den kleinen Gemeindesaal erhalten habe.

Hierbei hätten neben den Ortschaftsräten auch Bürger sich ehrenamtlich eingebracht, dies könnte gar nicht hoch genug herausgehoben werden. „Durch den guten Zusammenhalt können wir sehr viel bewegen“, konstatierte der Ortsvorsteher bei der Zusammenkunft im Neuseser Rathaus.

Offiziell begrüßt

Anschließend wurden die drei neuen Ortschaftsräte offiziell willkommen geheißen, verbunden mit dem Wunsch, dass die Zusammenarbeit im Gremium auch in Zukunft auf solch einem vertrauensvollen Fundament basiere.

Für die kommende halbe Dekade setzt sich der Neuseser Ortschaftsrat wie folgt zusammen: Ortsvorsteher Michael Schlund, stellvertretender Ortsvorsteher Sebastian Landwehr, Ralph Gossert, Christian Lieb, Christian Herz und Heiko Heller.

Prioritätenliste

Abschließend ließ Michael Schlund das Gremium noch wissen, dass bis 2. September eine Prioritätenliste in Sachen Feldweg-Sanierung 2020 bei der Gemeinde Igersheim eingereicht werden soll. Deswegen werde man sich zur nächsten Sitzung bereits am Montag, 26. August, um 20 Uhr im Rathaus treffen. Und aus den Zuhörerrängen kam abschießend noch der der Appell, sich wieder einmal für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung auf Neuseser Gemeindegebiet einzusetzen. ivm

