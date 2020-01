Von „Kahlschlag“ kann keine Rede sein

Neuses.Ein Einwohner des Igersheimer Ortsteils Neuses hatte zuletzt moniert, dass am Bildstock an der Kreuzung Rainweg/Bodenweg/Igersheimer Straße zwei Tuja-Gewächse entfernt worden seien. Dies sei erfolgt, so äußerte er sich, „damit die Bauern ungebremst über die Kreuzung rasen können“. Was auf den ersten Blick wie eine willkürliche Aktion aussehen mag, habe durchaus seinen tieferen Sinn, wie die Fränkischen Nachrichten im Igersheimer Rathaus erfahren haben.

Gemeindeamtmann Alfons Hönig, Leiter des Ordnungsamtes, und Hermann Michel, Chef des örtlichen Bauhofs, betonen unisono, dass diese Maßnahme wegen eines beeinträchtigten Lichtraumprofils durchgeführt worden sei und so „die Verkehrssicherheit an dieser Stelle zu verbessern“. In der Vergangenheit habe es immer wieder mal Verkehrsteilnehmer gegeben, die die Sichtverhältnisse, vor allem aus Richtung Bodenweg kommend, moniert hätten. Dem habe man nun Rechnung getragen. „Es ist geplant, statt der beiden Tuja für eine Ersatzbepflanzung zu sorgen, die gewährleistet, dass die Sicht nicht mehr beeinträchtigt wird“, meint Hermann Michel weiter.

Dorfplatzumgestaltung geplant

Weiterhin wird in Neuses ins Auge gefasst, den Dorfplatz im Ortszentrum umzugestalten. In diesem Zusammenhang war für ein Bildstock, der augenblicklich durch den Igersheimer Heimatverein „Messklingenschlapp“ umfassend renoviert wird, nach einem neuen Standort Ausschau gehalten worden. Bislang hatte er auf einem Privatgrundstück seinen Platz, doch der Besitzer hatte den Wunsch geäußert, dass man eine neue Stelle für den Bildstock suche. Diese war nun gefunden worden, das historische Denkmal soll nach dem einstimmigen Willen des Ortschaftsrates in den Dorfplatz integriert werden. Um Platz für den Bildstock zu schaffen, muss eventuell ein kleiner Kastanienbaum dafür weichen. Auch dies scheint dem Bürger aus dem Teilort nicht zu passen, er spricht in diesem Zusammenhang nämlich von einem „Kahlschlag in Neuses“, dem dieser „ortsprägende“ Baum zum Opfer falle.

Kritik wird zurückgewiesen

Die Verantwortlichen im Igersheimer Rathaus weisen ebenso wie der Ortschaftsrat mitsamt Ortsvorsteher Michael Schlund an der Spitze diese Kritik mit Nachdruck zurück. Sowohl Bauhofleiter Hermann Michel als auch Michael Schlund heben nämlich explizit hervor, dass in jüngster Vergangenheit im Ortsgebiet von Neuses nahezu drei Dutzend Bäume der verschiedensten Arten neu gesetzt worden seien und schon aus diesem Grund überhaupt nicht von einem Kahlschlag gesprochen werden könne.

