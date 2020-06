Viel Eigenleistung und Spenden nötig

Nach ihrer Sanierung ist die Kapelle im Igersheimer Ortsteil Reisfeld nun ein richtiges Schmuckstück.

Reisfeld. 2015 war bei einer Routineuntersuchung der Kapelle festgestellt worden, dass das Regenwasser dort eine ungewollte Richtung nahm.

Es lief nicht am Glockenturm vorbei, sondern in ihn hinein. Und das offenbar schon seit längerer Zeit. Sofort stellte man das automatische Läuten ein und die Kapelle wurde bis zu einer Gesamtuntersuchung vorerst geschlossen.

Im Architekturbüro Schiebold in Bad Mergentheim fand man einen kompetenten, sachverständigen Partner. Schnell war klar, dass eine Reparatur nur Stückwerk sein konnte, zumal auch noch andere Dinge ans Tageslicht kamen. Und so wurde ein Sanierungsplan erstellt, der aufgrund kirchlicher Anforderungen auch den Denkmalschutz berücksichtigen musste.

Grünes Licht gegeben

Die Reise wurde begonnen und in angemessener Zeit hatte man auch die Ausschreibungsverpflichtungen, Nachbarschaftsinteressen und Umweltbelange unter Dach und Fach. 2016 konnte die Katholische Kirchengemeinde Igersheim die Planungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Gemeinde Reisfeld vorstellen. Dabei war klar, dass die Kapelle dauerhaft geschlossen werden müsste, wenn man sie nicht sanieren würde. Das wusste auch die Kirchenführung und so gab sie allen anderen Ämtern grünes Licht für die Sanierung. Von Anfang an war klar, dass hierbei Eigenleistungen bzw. Spenden nötig sein würden, die auch zugesagt wurden. Inzwischen sind die letzten Arbeiten und Gewerke fertiggestellt, die Abnahmen wurden unterschrieben und dokumentiert.

Durch Konsequenz und Sachverstand konnte der Zeitplan eingehalten werden. Unterstützt wurde der Mitarbeiter des Architekturbüros Schiebold er vor Ort von der Mesnerin Roswitha Mittnacht, denn sie konnte wertvolle Ratschlägen zum Inventar machen.

Messe in freier Natur

Am Pfingstmontag wurde in Reisfeld in freier Natur eine feierliche Messe mit Dekan Ulrich Skobowsky abgehalten und die Kapelle dabei auch neu geweiht und den Gemeindemitgliedern übergeben. Natürlich wurden dabei alle heute notwendigen Regeln und Abstände eingehalten.

Vielen Spenden hätten dazu beigetragen, dass die Sanierung bewältigt werden konnte.

Bei der Sanierung wurde auch das von früher gewohnte Läuten der kleinen Glocke zu Tageszeiten nicht vergessen. In Reisfeld gibt es noch ein Seil mit direkter Verbindung, die wurde belassen.

Das automatische Läuten mit Hilfe eines Motors wird nachträglich noch instandgesetzt, zumal nun der Glockenturm wieder seine ursprüngliche Kraft zurückgewonnen hat und der Pendelbewegungen locker standhält. pm

