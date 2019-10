Vermooste Bänke

Igersheim.Im gesamten Ortsgebiet von Igersheim haben Einwohner und Besucher die Gelegenheit, auf öffentlichen Sitzbänken mal ein paar Minuten zu verweilen und innezuhalten. Zahlreiche befinden sich in einem guten Zustand. Jene an der Ecke Kirchbergring/Eichwald sind allerdings recht vermoost. Gemeinderat Peter Ruess appellierte an die Verwaltung dafür zu sorgen, diesen Misstand zu beseitigen, was diese auch veranlassen will. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019