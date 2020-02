Um den Möhlerplatz wird eingeheizt

Längst ist er Tradition, der Kalroben-Nachtumzug. Und auch am späten Samstagabend zog er wieder viele begeisterte Zuschauer an – auch wenn die sich an wenigen Punkten ballten.

Igersheim. Beim Bahnhof fing es an, beim Bahnübergang wurden es schon mehr, und die Bad Mergentheimer Straße bis zum Igersheimer Möhlerplatz waren sie dann dicht gedrängt, die Zuschauer.

Viele im närrischen

...