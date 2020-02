Tausende beim Umzug

Igersheim.Tausende Narren aus der gesamten Region sind am Sonntagnachmittag nach Igersheim gepilgert, um dem traditionellen Faschingsumzug, der als „Kalroben“-Achter durch die Straßen der Wohlfühl-Gemeinde führte, beizuwohnen. Der Wettergott hatte insofern ein Einsehen, als dass er die Schleusen schloss und es während des bunten Gaudiwurms nicht mehr regnete. Ab und an wehte der Wind zwar kräftig, aber dies verdarb den Zuschauern, die die Strecke säumten, die gute Laune nicht. Die gastgebende Faschingsgesellschaft „Kalroben“, die ihren 55. Geburtstag feierte, durfte zahlreiche Abordnungen befreundeter Vereine aus der gesamten Gegend begrüßen, die sich auf Wagen und mit Fußgruppen den vielen Zuschauern präsentierten und Dutzende Kilogramm an Süßigkeiten – und auch Hochprozentiges – unters Volk brachten. ktm

Info: Weitere Bilder gibt es in einer Bildergalerie unter www.fnweb.de im Intenet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020