Suche nach neuen Sängern vordringliches Ziel

Igersheim.Die Hauptversammlung des „Sängerkranz Igersheim“ stand noch ganz unter dem Eindruck des im vergangenen Jahr gefeierten 175-Jahr-Jubiläums. Die Wahlen brachten keine Veränderungen, da sich alle bisherigen Amtsinhaber im Vorfeld der Versammlung bereit erklärt hatten, erneut zu kandidieren.

Der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden konnte allerdings wieder nicht besetzt werden, was sich auf die Handlungsfähigkeit des Vorstands aber nicht negativ auswirkt. Somit führt Elisabeth Gunßer weiterhin die Geschicke des Vereins als Vorsitzende.

In ihrem Bericht ging Gunßer auf das Vereinsjubiläum ein, das für den Verein und die Aktiven ein arbeitsintensives Jahr mit unzähligen Terminen brachte. Andererseits könne man von einem sehr erfolgreichen Jahr sprechen, der sich in sämtlichen Jubiläumsveranstaltungen in hervorragender Weise präsentierte. Als das zentrale Hauptereignis nannte sie den Jubiläumsabend, dessen abwechslungsreiches Programm, das u.a. die 175- jährige Geschichte des Vereins beleuchtete, großen Anklang fand.

Nicht zu vergessen die übrigen Veranstaltungen, die ebenfalls von der Bevölkerung gut angenommen wurden.

Bestens bewährt

Im Jubiläumsjahr mussten aber auch noch andere Aufgaben bewältig werden, wie das Gassenfest und die traditionellen Termine und Aktivitäten.

Beim Gassenfest habe sich seit vielen Jahren bestehende freundschaftliche Partnerschaft zwischen Sängerkranz und Schützenverein bestens bewährt. Beim Projektchor „Singforfun“ habe es eine zukunftsweisende positive Veränderung ergeben, denn Janina Zängel habe die Leitung übernommen, da Michael Schlor aus beruflichen Gründen nicht mehr in der Lage war, beide Chöre zu leiten.

Der Verein verfügt derzeit über 22 aktive Sängerinnen und Sänger, plus der vier Gastsänger. Im vergangenen Jahr habe der Chor 36 Proben abgehalten und habe neun öffentliche Auftritte wahrgenommen. Insgesamt habe sich der Chor positiv entwickelt, so Michael Schlor. Es wäre wünschenswert, so Schlor, wenn es gelingen würde, in einigen Bereichen gesanglichen Zuwachs zu bekommen.

Eingehend ging Schriftführerin Brigitte Karnutsch auf die Geschehnisse des Jahres ein, das aufgrund des Jubiläums voll mit den verschiedensten Terminen gewesen war. Nicht nur für die Zuhörer ein ganz besonderes Ereignis und Erlebnis dabei der gemeinsame Auftritt von Sängerkranz und Projektchor. Ein Höhepunkt war auch eine Fahrt nach Schwäbisch Hall zu einem Konzert als Ersatz für den Vereinsausflug.

Ausgeglichene Bilanz

Trotz gestiegener Ausgaben imwegen des Jubiläums, konnte Schatzmeisterin Christa Szuba eine ausgeglichene Bilanz vorlegen. Die finanzielle Lage des Vereins sei zufriedenstellend, womit eine solide finanzielle Basis gegeben sei.

Bürgermeister Frank Menikheim schlug die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erteilt wurde. In seinen Grußworten sprach der Bürgermister von einem fulminanten Jubiläumjahr. Der Verein habe den Jubiläumseffekt gut genutzt im Bereich Spenden und Sponsoring, er habe sich in der Außendarstellung sehr gut präsentiert. Dieses Jubiläum habe auch gezeigt, welchen Stellwert der Verein in der Bevölkerung genieße.

Die Wahlen waren im Nu abgehandelt, da sich wie oben bereits erwähnt die zu wählenden Amtsinhaber alle wieder zur Verfügung stellten.

Somit bleibt Elisabeth Gunßer Vorsitzende, Brigitte Karnutsch Schriftführerin, Anne Hayn, Elfriede Meglio und Berta Bauer die drei Beisitzerinnen, Annemarie Pfleger und Anneliese Nagel die Kassenprüfer.

Unter Punkt „Verschiedenes“ nannte Elisabeth Gunßer als vordringlichstes Ziel die Mitgliederwerbung. Neben einigen festen Terminen nannte sie u.a. das Gassenfest und die Teilnahme „Singendes Hohenlohe“ in Weikersheim. habe

