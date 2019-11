Sternsingen in Igersheim

Igersheim.Das erste Igersheimer Treffen zum Sternsingerlaufen für „Kinder in Not“ findet am Samstag, 30. November, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am katholischen Gemeindehaus Igersheim.

Eine Anmeldung ist bei Inge Dallmann unter Telefon 07931 / 41365 oder per E-Mail sternsinger.igh@gmail.com erforderlich. Am besten ist es, man findet sich im Voraus zu dritt oder viert für eine Gruppe zusammen.

Begleitpersonen gesucht

Dringend benötigt werden auch Jugendliche und Eltern, die die Sternsinger auf ihren Wegen begleiten. Das zweite Treffen findet am Samstag, 7. Dezember, um 10 Uhr im katholischen Gemeindehaus (Gebietszuteilung, Besprechung, Texte, Lieder), statt. Das Sternsingerlaufen findet am Sonntag, 5. Januar, ab 13 Uhr statt. pm

